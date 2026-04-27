宜蘭縣府攜手道家人文「圓夢計畫」 捐640條蛋糕給弱勢、修繕家具

為了讓弱勢家庭的媽媽也能開心過個母親節，宜蘭縣政府社會處與中華道家人文協會共同辦理「道出幸福‧母愛滿溢」活動，在母親節前夕捐贈640條母親節蛋糕給縣內弱勢家戶，同時也啟動「圓夢計畫」，針對急需居家改造的家戶，提供大型家具及房間空間改造房屋等服務。

捐贈儀式今天在縣長室舉行，社會處表示，縣政府長期以來關心弱勢家庭福祉，積極提供家庭照顧者必要支持，讓「家」可以更加穩固、溫馨，然而隨著社會環境迅速變遷與家庭型態多元化，擔任家庭主要照顧者已經不僅限於傳統母親。

為了感謝這些勇敢肩負起照顧責任的家庭照顧者們，縣政府與中華道家人文協會共同辦理這次母親節活動，除了捐贈640條母親節蛋糕給弱勢家戶，同時也幫他們修繕居家環境，提供合用的家具，讓他們能夠擁有一個溫暖的家。

代理縣長林茂盛表示，溫馨5月，感謝來自台北市的道家人文協會多年來將關懷弱勢的善心化為行動，傳送給宜蘭縣內弱勢家庭照顧者支持、鼓勵與祝福，縣政府會連結善用每一分社會資源，協助照顧者們安心照顧好每個家庭。