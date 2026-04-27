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宜蘭縣府攜手道家人文「圓夢計畫」 捐640條蛋糕給弱勢、修繕家具

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
為了讓弱勢家庭的媽媽也能開心過個母親節，宜蘭縣政府社會處與中華道家人文協會辦理「道出幸福‧母愛滿溢」活動，捐贈640條母親節蛋糕給弱勢家戶，同時啟動「圓夢計畫」改善住家環境。圖／縣府提供
為了讓弱勢家庭的媽媽也能開心過個母親節，宜蘭縣政府社會處與中華道家人文協會辦理「道出幸福‧母愛滿溢」活動，捐贈640條母親節蛋糕給弱勢家戶，同時啟動「圓夢計畫」改善住家環境。圖／縣府提供

為了讓弱勢家庭的媽媽也能開心過個母親節宜蘭縣政府社會處與中華道家人文協會共同辦理「道出幸福‧母愛滿溢」活動，在母親節前夕捐贈640條母親節蛋糕給縣內弱勢家戶，同時也啟動「圓夢計畫」，針對急需居家改造的家戶，提供大型家具及房間空間改造房屋等服務。

捐贈儀式今天在縣長室舉行，社會處表示，縣政府長期以來關心弱勢家庭福祉，積極提供家庭照顧者必要支持，讓「家」可以更加穩固、溫馨，然而隨著社會環境迅速變遷與家庭型態多元化，擔任家庭主要照顧者已經不僅限於傳統母親。

為了感謝這些勇敢肩負起照顧責任的家庭照顧者們，縣政府與中華道家人文協會共同辦理這次母親節活動，除了捐贈640條母親節蛋糕給弱勢家戶，同時也幫他們修繕居家環境，提供合用的家具，讓他們能夠擁有一個溫暖的家。

代理縣長林茂盛表示，溫馨5月，感謝來自台北市的道家人文協會多年來將關懷弱勢的善心化為行動，傳送給宜蘭縣內弱勢家庭照顧者支持、鼓勵與祝福，縣政府會連結善用每一分社會資源，協助照顧者們安心照顧好每個家庭。

為了讓弱勢家庭的媽媽也能開心過個母親節，宜蘭縣政府社會處與中華道家人文協會辦理「道出幸福‧母愛滿溢」活動，捐贈640條母親節蛋糕給弱勢家戶，同時啟動「圓夢計畫」改善住家環境。圖／縣府提供
為了讓弱勢家庭的媽媽也能開心過個母親節，宜蘭縣政府社會處與中華道家人文協會辦理「道出幸福‧母愛滿溢」活動，捐贈640條母親節蛋糕給弱勢家戶，同時啟動「圓夢計畫」改善住家環境。圖／縣府提供

母親節 宜蘭

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