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蘭嶼有7大手機通訊死角 數發部允諾其中兩處先改善

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東蘭嶼有7大手機通訊不良處，立委陳瑩今辦會勘，各單位人員商討如何改善。圖／立委陳瑩服務處提供
台東蘭嶼有7大手機通訊不良處，立委陳瑩今辦會勘，各單位人員商討如何改善。圖／立委陳瑩服務處提供

台東蘭嶼鄉民陳情手機通訊及數位電視訊號長期不穩，今早立委陳瑩邀集數位發展部官員及三大電信業者會勘。數發部韌性建設司長牛信仁表示，有兩處通訊不良處已有地主願意提供用地，待用地程序完成，業者將先行建置基地台，另5處須先解決用地問題；電視訊號不穩部分，預計今年8月底完成。

初步盤點蘭嶼共有「洞口至五孔洞」、「母雞岩至雙獅岩」、「鎮蘭居民宿至虎頭坡」、「龍門港」、「野銀部落（東清村）」、「開元港（椰油村）」及「朗島村活動中心旁」等7處地點手機通訊不佳。

立委陳瑩、數位發展部韌性建設司長牛信仁與中華電信遠傳電信及台灣大哥大業者登島會勘。陪同會勘的朗島村長謝明智說，願意提供土地設置基地台，確保發生事故時能即時對外聯絡。

牛信仁回應，「洞口到五孔洞」及「母雞岩到雙獅岩」有朗島村長謝明智願意提供用地，待公所完成用地程序後，業者將先行建置基地台。

「鎮蘭居民宿至虎頭坡」及「龍門港」部分，待公所取得用地後設置基地台。「野銀部落（東清村）」、「開元港（椰油村）」及「朗島村活動中心旁」需與部落溝通，取得用地後才能架設基地台。

另外有關數位無線電視訊號問題，牛信仁表示，將委請廠商針對東清數位無線電視改善站進行優化發射系統，並改由接收衛星訊號，以提升訊號品質，預計今年8月底完成。

陳瑩強調，離島通訊品質攸關居民安全、醫療聯繫與災害應變能力，也影響觀光發展與地方產業；通訊品質不應與本島存在差別待遇，只要部落同意且取得用地，相關單位須立即改善。

台東蘭嶼有7大手機通訊不良處，立委陳瑩今辦會勘，各單位人員商討如何改善。圖／立委陳瑩服務處提供
台東蘭嶼有7大手機通訊不良處，立委陳瑩今辦會勘，各單位人員商討如何改善。圖／立委陳瑩服務處提供

中華電信 遠傳電信 數位發展部

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