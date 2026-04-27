蘭嶼有7大手機通訊死角 數發部允諾其中兩處先改善

台東蘭嶼鄉民陳情手機通訊及數位電視訊號長期不穩，今早立委陳瑩邀集數位發展部官員及三大電信業者會勘。數發部韌性建設司長牛信仁表示，有兩處通訊不良處已有地主願意提供用地，待用地程序完成，業者將先行建置基地台，另5處須先解決用地問題；電視訊號不穩部分，預計今年8月底完成。

初步盤點蘭嶼共有「洞口至五孔洞」、「母雞岩至雙獅岩」、「鎮蘭居民宿至虎頭坡」、「龍門港」、「野銀部落（東清村）」、「開元港（椰油村）」及「朗島村活動中心旁」等7處地點手機通訊不佳。

立委陳瑩、數位發展部韌性建設司長牛信仁與中華電信、遠傳電信及台灣大哥大業者登島會勘。陪同會勘的朗島村長謝明智說，願意提供土地設置基地台，確保發生事故時能即時對外聯絡。

牛信仁回應，「洞口到五孔洞」及「母雞岩到雙獅岩」有朗島村長謝明智願意提供用地，待公所完成用地程序後，業者將先行建置基地台。

「鎮蘭居民宿至虎頭坡」及「龍門港」部分，待公所取得用地後設置基地台。「野銀部落（東清村）」、「開元港（椰油村）」及「朗島村活動中心旁」需與部落溝通，取得用地後才能架設基地台。

另外有關數位無線電視訊號問題，牛信仁表示，將委請廠商針對東清數位無線電視改善站進行優化發射系統，並改由接收衛星訊號，以提升訊號品質，預計今年8月底完成。

陳瑩強調，離島通訊品質攸關居民安全、醫療聯繫與災害應變能力，也影響觀光發展與地方產業；通訊品質不應與本島存在差別待遇，只要部落同意且取得用地，相關單位須立即改善。