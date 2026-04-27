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花蓮府會預算僵局仍未解 議會喊話縣府「別讓政治凌駕民生」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議會針對內政部今天召開協商會議，發布聲明表示，期盼透過制度化協商，盡速化解歧見，讓預算審議回歸正軌。本報資料照
花蓮縣議會針對內政部今天召開協商會議，發布聲明表示，期盼透過制度化協商，盡速化解歧見，讓預算審議回歸正軌。本報資料照

花蓮縣議會針對內政部今天召開「115年度總預算案」協商會議，發布聲明表示，感謝中央提供溝通平台，促成府會雙方就預算案對話，期盼透過制度化協商，盡速化解歧見，讓預算審議回歸正軌。

議會說明，今天會議由內政部常務次長吳堂安召集，邀集縣政府與縣議會協商，花蓮縣議會由議長張峻、副議長徐雪玉、程序委員會委員、各黨團召集人及行政人員共16人出席；縣政府則由副縣長顏新章會同秘書長、主計處長、財政處長等人與會，中央各部會也派員出席提供專業意見。

議會指出，會議過程中府會雙方呈現「各說各話」情形，但經中央協調後，已提出具體且務實建議方向。吳堂安次長於會中作成兩項重點建議，針對馬太鞍堰塞湖經費規畫，中央部會已清楚說明相關預算使用方式，現階段應由府會合作，建請縣府積極回應災民訴求，並由議會安排縣長出席，就115年度總預算案專案報告，再由議會依法審議。

第二點有關特別統籌分配稅運用，應符合支用事由，請縣府依財劃法相關規定，針對115年度總預算盤點整體財政量能，並兼顧各鄉鎮市公所實際需求提供協助，同樣建議由縣長赴議會專案報告後，再由議會總預算審議。

議會強調，依本次協商結論，中央各部會認為目前協商程序合法，尚未達由內政部逕為決定法定階段；對於縣議會第21次程序委員會決議，經與會各方法制單位說明後，也未認定有違法情形。中央期盼府會雙方各退一步，由縣府加強說明、議會盡速排審，推動預算審議進程。

對於縣府發布聲明，議會表達深感遺憾，縣府一方面提出協商，另一方面卻未接受內政部所提出協商方案，且於今天會議結束後，隨即發布聲明稿，指責議會程序委員會未排審總預算等，議會質疑，此作法是否真正以32萬鄉親權益為依歸，或流於政治操作。

議會指出，縣府於協商會議中安排非編制內顧問陳清雲出面發言，其身分及角色備受爭議，容易引發外界對於將總預算案政治化疑慮，無助於問題解決。

議會重申，從未阻擋預算審議，而是要求預算內容更為周延、資源配置更為精準，本次協商是依法啟動制度機制，期盼透過持續溝通，釐清爭點、凝聚共識，促使115年度總預算案完成審議，穩定地方施政，回應民眾期待。

議長張峻也在社群貼文，感謝中央安排平台，讓府會可以坐下來好好溝通，整體來說，方向很清楚，就是把事情講清楚、把責任釐清，讓預算依法依程序往前走。

花蓮 吳堂安 內政部 張峻

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