蘭陽媽祖文化節10月登場 「三媽盛會巡蘭陽」掀亮點

宜蘭年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」訂於10月2日至4日舉行，由南方澳進安宮擔綱主祀宮廟，縣政府與進安宮今天宣布活動日期，最大亮點是來自西螺福興宮、北港朝天宮與南方澳進安宮媽祖的「三媽盛會」，邀請全國民眾踴躍參與宜蘭獨有的媽祖領航「海陸遶境」迎媽祖、保平安。

代理縣長林茂盛今天代表宜蘭縣政府與南方澳進安宮共同向媽祖獻香祈福，宣布活動日期、年度主軸及遶境宮廟陣容，揭開活動序幕。「女神海陸行、眾神護蘭陽」為年度精神主題，結合「海陸巡安、庇佑蘭陽」透過海上與陸上遶境，展現媽祖守護地方、眾神共佑蘭陽意涵，打造具代表性的宗教節慶品牌。

縣政府民政處表示，南方澳進安宮去年首度主辦蘭陽媽祖文化節，成功促成「眾天后會珊瑚」盛況，活動廣受好評，今年延續基礎並擴大整合各地媽祖信仰資源，提升活動能見度與參與度。

主辦單位宣布，今年最大亮點是「三媽盛會」，其中「西螺福興宮」繼去年首度參與廣受好評後，今年再度受邀贊境；「北港朝天宮」是首次參與蘭陽媽祖文化節遶境，象徵跨縣市宗教交流再創里程碑，與南方澳進安宮共三大媽祖齊聚巡蘭陽，展現宗教文化共融力量。

3天「海陸遶境」是活動特色，首日將從南方澳漁港出發進行海上巡安，繞行龜山島後在烏石港舉行迎駕儀典，隨後展開為期兩天半的陸上遶境，沿台9線行經各鄉鎮市宮廟參香祈福並發放平安符，最終回鑾南方澳進安宮舉辦回鑾科儀，祈求平安順遂。

縣府強調，蘭陽媽祖文化節自2019年辦理以來，漸漸成為結合宗教文化傳承與觀光推廣的重要節慶活動，今年透過擴大辦理，不僅深化宗教文化交流，更有助於推動無形文化資產保存與地方文化永續發展，邀請全國民眾參與體驗海陸遶境的獨特魅力。

縣政府與南方澳進安宮今天宣布，2026蘭陽媽祖文化節活動日期訂在10月2日至4日舉行，「三媽盛會巡蘭陽」將是活動最大亮點。 圖／縣府提供

縣政府與南方澳進安宮今天宣布，2026蘭陽媽祖文化節活動日期訂在10月2日至4日舉行，「三媽盛會巡蘭陽」將是活動最大亮點。 圖／縣府提供

縣政府與南方澳進安宮今天宣布，2026蘭陽媽祖文化節活動日期訂在10月2日至4日舉行，「三媽盛會巡蘭陽」將是活動最大亮點。 圖／縣府提供