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基隆田徑場賽道通過認證 9月開放使用

中央社／ 基隆27日電

基隆市立田徑場改建一波三折，歷經逾5年，賽道已通過國家級認證，預計6月竣工、9月開放市民使用。市長謝國樑今天表示，未來破紀錄成績將可獲採計。

田徑場改建工程於民國110年開工後波折不斷，歷經變更設計、廠商解約，111年底重新發包，並於112年3月20日開工，工程經費新台幣7億9000萬元，工程項目為停車場區、看台結構區、2座風雨籃球場、2座網球場及跑道工程，看台區則設置2000個座位。

基隆市政府教育處透過新聞稿表示，賽道已通過中華民國田徑協會國家級400公尺標準田徑場審認，市長謝國樑指出，選手比賽練習不用再到外縣市租借場地，大幅提升便利性，且標準賽道提供選手更正規的訓練，正式比賽的破紀錄成績更可被採計，對基隆田徑界是非常重要的里程碑。

至於田徑場室內運動教室部分，基隆市立體育場場長林柏樹表示，將以促參方式委託廠商經營，市府已經甄選出3家廠商，預計5月與第1順位廠商議約，另場區設置200席汽車停車位及178席機車停車格，與運動教室委託同一廠商營運，若議約順利9月可同步試營運。

田徑 謝國樑 基隆

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