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基隆1公園出現童軍斥候工程 竹材與繩結搭建特色遊戲空間「吸睛又好玩」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，基隆市長謝國樑加入應援團，和現場家長一起給予小朋友熱情鼓勵。圖／基市府提供
基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，基隆市長謝國樑加入應援團，和現場家長一起給予小朋友熱情鼓勵。圖／基市府提供

基市府兒童及少年事務處今天在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，吸引超過百組親子家庭參加大地遊戲，小朋友像小小探險家一樣，勇敢攀爬、走平衡木、完成各種小任務後，獲頒限量冒險勳章。

兒童及少年事務處長吳雨潔表示，籌辦活動的目的是希望突破傳統固定式遊具的限制，因此憑藉童軍專業規劃內容，並合力自製遊具，如透過最簡單、自然的竹材與繩結，搭建特色遊戲空間，讓孩子回歸自然的本質就能玩得非常開心。

基隆市長謝國樑也出席活動，與孩子們共同參與大地冒險遊戲。他在現場最吸睛的童軍斥候工程搭建的竹架與繩結設施，協助孩子爬上繩梯。攀爬的孩子們露出緊張神情，謝國樑變身成應援團，和現場家長一起給予熱情鼓勵。

謝國樑說，這次活動邀請基隆市童軍會，以竹材打造遊戲空間，推出「斥候工程體驗」，讓孩子在遊戲中學習合作、挑戰自我。市府將持續透過快閃活動，持續優化遊憩環境，鼓勵孩子親近自然。

兒少處表示，今天的活動現場相當熱鬧，看到家長與孩子們在親子合作區開心闖關、彼此打氣，從「水球滾滾」、「瞄準不倒翁」到「老地名猜謎」與「粉筆彩繪」，一路集章、樂趣不斷。兒少處在今年下半年，將持續開展另一系列快閃遊戲活動，持續打造基隆成為更有愛更友善兒童的冒險城市。

基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供
基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供

基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供
基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供

基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供
基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供

基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供
基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供

基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供
基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供

基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供
基市府今在四維公園，舉辦「山海基隆‧童心啟航 基隆社區公園親子體驗活動，小朋友完成攀爬、走平衡木等任務後，可獲頒限量冒險勳章。圖／基市府提供

親子 謝國樑 基隆

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