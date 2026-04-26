內政部推老宅延壽 基市府：配合辦理 童子瑋：盼逐步解決「雙老」問題

內政部今在基隆舉辦老宅延壽計畫說明會，議長童子瑋出席時說，希望老宅延壽政策能與都市更新、社會住宅及長照政策整合，形成更完整的居住與照顧體系，逐步解決老人與老屋的雙老問題，讓不同世代都能在基隆安心生活。

基市府都市發展處指出，老宅更新議題已持續推動多年，配合中央辦理「老宅延壽機能復興計畫」，市府除了成立地方輔導團，協助有修繕需求民眾申請，過去也透過增設升降設備、無障礙改善及立面美化修繕等政策，逐步推進老屋整建與市容優化。

內政部今天下午2時30分在基隆市信義國小演藝廳，舉辦「老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會」，內政部政務次長董建宏說明中央政策願景。內政部將透過專案管理顧問團，搭配簡易申請程序，協助民眾進行先期評估、整合作業及居家修繕專業輔導，鼓勵符合條件的民眾提出申請。

童子瑋表示，包括外牆修繕、防漏水工程、管線更新、無障礙設施改善，甚至是加裝電梯等在內的老宅延壽方案，對於基隆特別重要，因為多雨潮濕的氣候條件，加上地形起伏較大的環境，建物的維護與升級更加急迫，長輩可以安全地上下樓，社區才能真正達到宜居目標。

童子瑋說，他要代表基隆市議會，向內政部、國土管理署及所有投入推動的夥伴，表達最誠摯的感謝。老宅延壽政策正好回應基隆當前最迫切的需求，不僅是修繕工程，更是關乎城市安全、生活品質提升及世代正義的政策。

無黨籍基隆市議員陳冠羽提出3點建議，首先中央補助經費有限，期待市府能編列預算跟進政策。其次是申請需要輔導團隊力量，希望市府在輔導團進場前，能先協助社區管委會運作。最後是盼政策持續，確保民眾能住得更安全長久。

內政部去年起展開老宅延壽巡迴說明會，補助對象主要針對屋齡達30年以上的合法建築物，包括4至6樓集合住宅、6樓以下的透天住宅。申請公寓公共區域部分修繕補助，住宅使用比例應占1/2以上。申請公寓專有或透天住宅部分修繕，則應全戶均做住宅使用。

施作工程包括建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施，最高每棟公寓補助960萬元。室內空間優化部分有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等，最高每戶補助20萬元，如有高齡弱勢者，加碼至每戶30萬元。

內政部今在基隆舉辦老宅延壽計畫說明會，議長童子瑋表示，希望老宅延壽政策能與都市更新、社會住宅及長照政策整合，逐步解決老人與老屋的雙老問題，讓不同世代都能在基隆安心生活。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

內政部今在基隆舉辦老宅延壽計畫說明會，將透過專案管理顧問團，搭配簡易申請程序，協助民眾提升居住環境品質和安全。記者邱瑞杰／攝影

內政部今在基隆舉辦老宅延壽計畫說明會，議長童子瑋表示，希望老宅延壽政策能與都市更新、社會住宅及長照政策整合，逐步解決老人與老屋的雙老問題，讓不同世代都能在基隆安心生活。記者邱瑞杰／攝影