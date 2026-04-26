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老宅延壽說明會 童子瑋盼基市結合政策提高效率

中央社／ 基隆26日電

內政部今天在基隆舉辦老宅延壽計畫說明會，基隆市議會議長童子瑋出席表示，希望市府能結合這項政策加速執行效率；市府則對政策表達樂觀其成，將協助處理相關申請事宜。

內政部下午2時30分在基隆市信義國小演藝廳舉辦「老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會」，內政部政務次長董建宏、基隆市政府都市發展處副處長張書維以及民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋出席。

童子瑋受訪表示，基隆市開發非常早，市中心及各區都有非常多老宅，市民很期待中央相關計畫，今天出席希望能先了解申請流程、方式等，未來基隆市政府可結合中央這項政策，讓老宅延壽在基隆能有加倍效率，這對市民來說非常重要。

張書維受訪指出，基隆市平均屋齡在30年以上急需更新，以都市更新方式緩不濟急，中央這項政策很好，老舊公寓可透過老宅延壽方式，從外觀到室內都有機會更新，市府對此樂觀其成，後續也會協助處理相關申請。

無黨籍基隆市議員陳冠羽受訪時提出3點建議，首先，中央補助經費有限，期待市府能編列預算跟進政策；其次，申請需要輔導團隊力量，希望市府在輔導團進場前，能先協助社區管委會運作；最後，期盼政策能持續，確保市民能住得安全長久。

內政部表示，行政院已於3月16日核定「老宅延壽機能復新計畫」，編列新台幣50億元特別預算，執行期程至明年12月31日，全額補助地方政府成立服務團所需經費，不過地方政府須依財力分級分攤修繕補助款，預估全國3000棟屋齡30年以上、4至6樓公寓及6樓以下透天住宅將受惠。

民進黨 內政部 老宅 基隆 童子瑋

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