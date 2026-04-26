宜蘭綠博「未來電力公司」近百種玩具 遊客從玩樂中發掘能源奧秘

宜蘭綠博充滿童趣與科技感的「未來電力公司」展區，結合第14屆能源教育博覽會今天登場。宜蘭縣政府與東光國中、環境教育輔導團打破枯燥的教科書限制，師生們把艱澀的物理原理轉化為「看得見、摸得到」的酷炫玩具，讓遊客在玩樂中發現能源的奧秘。

代理縣長林茂盛今天到未來電力公司親手操作能源玩具，走進這座展館第一眼就被一輛報廢公車華麗轉身的「移動學校」所吸引，車頂裝載的太陽能板與風能系統在陽光下熠熠生輝，象徵資源循環的無限可能；展館內精選近百種對應2050淨零轉型的創意教具。

例如，廢棄食用油轉身成為綠色燃料的「生質柴油」，利用高速旋轉儲存能量的「飛輪儲能指尖陀螺」，或是追求極致能源效率的「超輕型光電賽車」，大自然的風、光、熱變成闖關道具，遊客可以親手體驗「能量轉換教具-飛行筒」彈力位能與穩定飛行的祕密，把艱深的能源知識變成易懂的玩具。

展館每天上午10時與下午2時都舉辦能源DIY實作課程，可親手組裝資源循環玩具、打造微型太陽光電與氫能裝置；博覽會期間，現場同步集結全國15所能源教育指標學校與NGO團體設置互動攤位，更首度邀請聯合國永續發展教師團，帶領青年展開「兩天一夜全美語永續行動營」。

代理縣長林茂盛今天聽取師生的巧思創意及全英語報告，給予肯定。他說，能源轉型不僅是氣候議題，更是未來產業趨勢，透過綠博這座動態實驗室，盼引導發展出「100種永續概念賺錢方法」，在未來的綠色經濟浪潮中，開創屬於自己的永續未來。

宜蘭綠博充滿童趣與科技感的「未來電力公司」展區，結合第14屆能源教育博覽會今天登場，上百種玩具，遊客可以體驗轉換能源的奧秘。 圖／縣府提供

宜蘭綠博充滿童趣與科技感的「未來電力公司」展區，結合第14屆能源教育博覽會今天登場，代理縣長林茂盛體驗把玩具轉換成能源的奧秘。 圖／縣府提供

學生以全英語進行能源發表。圖／縣府提供

宜蘭綠博充滿童趣與科技感的「未來電力公司」展區，結合第14屆能源教育博覽會今天登場，上百種玩具，遊客可以體驗轉換能源的奧秘。 圖／縣府提供

宜蘭綠博充滿童趣與科技感的「未來電力公司」展區，結合第14屆能源教育博覽會今天登場，代理縣長林茂盛體驗把玩具轉換成能源的奧秘。 圖／縣府提供

一走進「未來電力公司」就看到一輛報廢公車經改裝後，華麗轉身成為綠能「移動學校」。記者戴永華／攝影