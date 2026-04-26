花蓮推沙灘車專區 用地變更與撥用成最大挑戰 三棧溪成示範區

花蓮沙灘車營運合法性引發關注，花蓮縣政府參考屏東經驗，推動沙灘車活動管理自治條例，草案已完成公告，後續將進入縣務會議與議會審議，再報中央核備。縣議員楊華美提醒，制度設計須兼顧環境保育與居民權益，避免只考量業者需求。

花蓮縣政府觀光處指出，為讓沙灘車活動有明確規範，未來業者須提出完整營運計畫並取得許可，才能合法經營；駕駛人須持有重型機車或汽車駕照，並落實「酒駕零容忍」，同時強制投保公共意外責任險，以提升遊客安全保障，條例也納入生態共融機制，盼在觀光發展與環境保護間取得平衡。

在空間規畫方面，縣府初步擇定新城鄉三棧溪以北沙灘作為試辦專區，面積約6.68公頃，採未植栽沙灘地設置。考量沙灘車不得直接行駛一般道路，未來將研議以托運車載運至沙灘，或規畫就近停放區域，降低對交通與居民的影響。

觀光處說明，沙灘車用地涉及「原住民族基本法」等規範，須完成土地分區、事業計畫及相關變更程序，並同步向農業部林業及自然保育署申請土地管理權移轉，再向國土管理署辦理土地撥用。該區目前為國土保安用地，後續需協調增加「專案容許項目」，讓沙灘車營運行為合法化。

另土地撥用方式仍待確認，縣府將再與國產署協調是否採有償或無償方式辦理，若撥用順利，未來將由觀光處負責管理專區，並推動相關配套措施。

縣議員楊華美表示，縣府在推動沙灘車專區時，應廣納環保團體與在地居民意見，不能只從產業角度出發，目前部分沙灘車活動涉及農地使用，甚至影響保安林地，未來應釐清土地合法性與復育機制，同時明確規範行駛範圍與路線，建立完善制度，讓業者與民眾都能依循標準。

觀光處強調，沙灘車自治條例仍在推動階段，後續將依程序完成法規審查與中央核備，並持續與相關單位協調土地與管理機制，期盼在兼顧觀光發展、公共安全與生態保護下，建立長久管理模式。