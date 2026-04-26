宜蘭導入AI智慧首度栽種清酒嚴選米 布局高值化農業再升級

宜蘭推動農業升級，首度栽種清酒釀造專用酒米品種「台南21號-南藏」，並且在壯圍鄉設立試驗田區，邁出進軍清酒市場的第一步。縣政府今天在試驗田區舉行揭牌儀式，攜手農業部台南區農業改良場、工業技術研究院及在地契作團隊，共同啟動「酒米 × AI智慧農業」合作計畫。

宜蘭擁有純淨水源、一年一期作稻作制度，孕育穩定且高品質的稻米，具備發展清酒原料的天然優勢，這次透過導入AI智慧農業技術，讓宜蘭稻作在既有基礎再升級，從嚴選米農藥「零檢出」邁向「高值化與科技化」發展。

值得一提是，「台南21號－南藏」是清酒釀造專用品種，首次在宜蘭試種面積約1公頃，並已納入宜蘭嚴選，未來將從田間管理、栽培履歷、農藥檢驗，到收割加工與釀造，建立完整生產鏈。該計畫一方面以酒米開啟高附加價值產業，另一方面透過示範場域驗證智慧農業技術。

縣政府強調，「宜蘭嚴選」稻米品牌以「農藥零檢出」為標準，建立市場信任與好評，加上這次的計畫導入AI智慧農業系統，整合環境感測、物聯網與大數據分析技術，建立精準灌溉、病蟲害預警與氣候風險管理機制，不僅確保產品，也提升生產效率與品質穩定性，兼顧安全與競爭力。

農業部台南區農業改良場助理研究員許龍欣說，「台南21號」之所以能夠做為清酒釀造酒米，是它具備良好吸水性與心白結構，有助發酵穩定與風味呈現；工業技術研究院顧問林定三表示，除原料應用外，也將延伸發展加工與酒粕面膜等循環經濟應用，提升產業價值。

「從一塊示範田出發到擴散」，代理縣長林茂盛指出，縣府整合農業部臺南區農業改良場、工業技術研究院及在地契作團隊共同推動，將智慧農業導入示範的酒米區，從品種育成、智慧種植到應用建立完整模式，未飲擴大應用複製農業升級模式。

縣政府農業處認為，嚴選酒米不僅是農產品，更是結合「風土、科技與安全」的農業升級方案，透過酒米產業與智慧農業，不僅提升宜蘭嚴選品牌競爭力，也將由訂單生產走向穩定通路，拓展國際市場。

★警語：喝酒不開車‧行車更安全

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

宜蘭縣政府導入AI智慧科技，首度在壯圍鄉田間栽種清酒嚴選米，今天在試驗田區舉行揭牌儀式，布局高值化農業再升級。圖／縣政府提供

宜蘭縣政府導入AI智慧科技，首度在壯圍鄉田間栽種清酒嚴選米，今天在試驗田區舉行揭牌儀式，布局高值化農業再升級。圖／縣政府提供

宜蘭縣政府導入AI智慧科技，首度在壯圍鄉田間栽種「台南21號-南藏」清酒嚴選米，今天在試驗田區舉行揭牌儀式，布局高值化農業再升級。圖／縣政府提供

宜蘭縣政府導入AI智慧科技，首度在壯圍鄉田間栽種清酒嚴選米，今天舉行揭牌儀式，布局高值化農業再升級。圖／縣政府提供