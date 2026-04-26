礦場開發爭議 宜蘭大同鄉崙埤村長遭罷免

宜蘭大同鄉崙埤村長吳秉宗因東峻礦場開發爭議遭罷免，昨投票，同意票為選舉人總數百分之三十五點三一，達選舉人總數四分之一以上，罷免案通過，是宜蘭第二位被罷免的村長。推動罷免方、部落會議主席張志文說，這代表部落民意反對礦場開發，希望年底要選村長的人都知道「不要再動我們的山了」。

縣選委會表示，罷免崙埤村長案投票總人數六○六人，三三八人投票，投票率百分之五十五點七八；開票結果，同意罷免票二一四票、不同意罷免票一百二十票、無效票四票，同意票多於不同意票，縣選委會將於四月二十八日舉行委員會議審定投票結果。吳秉宗昨未回應遭罷免。

張志文說，這件事的主因就是開礦，已經被挖了三十年，業者還不滿意，還想再挖三十年嗎？村長吳秉宗和廠商太過密切，從來沒跟村民站在同一陣線。崙埤原來就只有一個部落，卻為了開礦需要諮商同意，好好的一個部落變成三個部落，他最不開心就是這個，「真的很弔詭」。

張志文說，東峻礦場雖然部落諮商同意已經過了，但有機會，族人還是會去抗爭；另外還有一個永合研礦場，在崙埤和中華村的交界線上面，也是在去年通過諮商同意，會看中華村怎麼做，崙埤也會協助、配合。

依據選罷法，吳秉宗將自公告日起解除職務，且四年內不得再選崙埤村長；因他餘下任期不足二年，解職後將由大同鄉公所派人代理。