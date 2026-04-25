夏威夷郡參訪團交流花蓮 讚賞再生資源及原民工藝

美國夏威夷州夏威夷郡（County of Hawai’i）是花蓮姊妹城市，新任郡長阿拉美達率團到訪花蓮參訪，4天行程針對再生資源、防災教育、疊石文化及原住民傳統工藝交流。

夏威夷郡長阿拉美達（C. Kimo Alameda）率團於22日至25日到訪花蓮，期間與花蓮縣長徐榛蔚會面，雙方簽署「姊妹市盟誼重申宣言」。

徐榛蔚說，夏威夷郡是花蓮縣第一個姊妹城市，自1971年締結至今，已攜手走過半個世紀，宣言中強調雙方基於50餘年的友誼與尊重，將持續透過分享防災經驗、永續旅遊及促進青年互動等面向交流。

阿拉美達說，目前約有4000多名台灣人居住在夏威夷，兩地關係緊密，這次參訪對水泥轉型循環經濟技術深受啟發，會將廢棄物處理與減碳結合的概念帶回夏威夷。

有原住民血統的阿拉美達也提到，品嚐原住民特色美食、體驗特有的香蕉絲傳統工藝等，感受原住民對土地的尊重與文化，是推動文化與永續的體驗式觀光慢遊。

另外，花蓮縣府近年大力推動的七星潭體驗疊石藝術也獲參訪團讚賞，阿拉美達說，感受到土地與海洋的療癒能量，透過與大自然的對話，找回內心的平靜。

花蓮縣府表示，透過安排環保、防災、藝術及原民文化等體驗活動，讓夏威夷郡參訪團在短時間深度認識花蓮，未來也將透過更多交流活動，增加國際遊客對花蓮的認識，深化兩地文化交流及推動觀光產業永續發展。