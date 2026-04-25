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地震搖不倒！國內外大師齊聚花蓮七星潭 疊石藝術季下月開幕

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成，下月1日開幕。圖／縣府提供
花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成，下月1日開幕。圖／縣府提供

花蓮七星潭海岸線有一顆顆美麗的卵石，縣府邀集國內外疊石藝術家，以石頭、漂流木等自然素材疊出美麗風景，近日創作過程接連遇到地震，大師級疊石作品仍屹立不搖，今天全數完成。縣府表示，「太平洋國際疊石藝術季」下月1日起登場，將有親子體驗、主題市集、疊石創作比賽等。

來自瑞典、土耳其、西班牙、伊拉克日本5國，以及台灣疊石藝術家，共10人從16日起進駐七星潭展開現地創作，用大小不一的石塊，堆疊出兼具高難度平衡感以及美感的藝術作品，創作期間，吸引不少民眾前往欣賞。

藝術家們在創作同時，還得面臨大自然挑戰。根據中央氣象署統計，從20日一直到今天，花蓮近海已發生多起2到3級的地震，不過，所有作品都通過考驗，縣府今天宣布，10件國內外藝術家各別創作，以及1件共同創作的疊石作品，已經全數完成，將在七星潭藍天廣場周邊展出，至於玩家級的創作比賽則持續到4月27日。

縣府表示，太平洋國際疊石藝術季透過跨國藝術交流，激發多元創作能量，今年活動以「山與海的對話」為主題，除了藝術家的現地創作，還有疊石創作工坊、攝影比賽、主題假日市集等多元活動，其中攝影比賽從4月28日起徵件到5月27日，最高獎金3萬元。

5月1日開幕，當天下午3時30分起，一連舉辦4場次的「全民瘋疊石」親子疊石體驗賽，邀請大小朋友一起動手動腦，每場冠軍可獲1000元禮券。

花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成，下月1日開幕。圖／縣府提供
花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成，下月1日開幕。圖／縣府提供

花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成。圖／縣府提供
花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成。圖／縣府提供

花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成，下月1日開幕。圖／縣府提供
花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成，下月1日開幕。圖／縣府提供

花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成，下月1日開幕。圖／縣府提供
花蓮太平洋國際疊石藝術季邀請國內外大師在七星潭海邊創作，挺過地震考驗，今天全數完成，下月1日開幕。圖／縣府提供

藝術 花蓮 日本 伊拉克 瑞典

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