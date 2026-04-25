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基隆公立幼兒園5月8、9日登記 2至3歲幼幼班師生比降至1比7

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供
基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供

基隆市115學年度公立幼兒園、非營利幼兒園及職場中心招生5月8日、9日受理登記，共有44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園及5間職場中心招生，預計提供約1800個名額，其中2歲幼幼班可提供568個名額，2至3歲幼幼班師生比自115學年度調降至1比7，提升教保服務品質。

教育部少子女化對策計畫2.0所訂目標，去年2歲幼兒入園率50%，目前基隆已達65%，115學年度公立幼兒園2歲班共增設2班，持續擴充平價教保服務供給，讓更多家庭能取得穩定且安心的托育資源。

教育處說，透過逐步增加名額與優化服務品質，減輕家庭照顧負擔，並提供幼兒更穩定、多元的學習與成長環境。

教育處表示，市府同步優化學前教育環境，自115學年度起，公立幼兒園2歲幼幼專班師生比將由現行1比8調降為1比7，透過調降師生比、降低每位教保服務人員照顧幼生人數，提升教保服務品質，使教保服務人員能更細緻地照顧幼兒生活需求與情緒發展。

教育處長徐嬿立表示，2歲幼兒正處於身心發展的重要階段，對於安全感建立、生活能力培養及人際互動發展皆具有關鍵影響。透過調降師生比，可使教保服務人員有更充足的時間，關注每一位幼兒的學習狀況與情緒需求，提升照顧的即時性與個別化程度，能提升整體教保服務品質。

相關招生資訊將公布於基隆市幼兒教保資訊網（https://kids.kl.edu.tw/），請家長留意最新資訊，掌握登記期程及登記方式。

基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供
基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供

基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供
基隆公立幼兒園5月8、9日登記，2至3歲幼幼班師生比降至1比7。圖／教育處提供

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