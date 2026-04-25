台東返鄉青年求助就業輔導 錄取並獲逾4萬元獎金

去年大學畢業的22歲小妍（化名），立志投入餐飲業，但求職不順，求助台東就業中心，順利錄取知名餐飲業，且獲得新台幣4萬8000元就業獎勵金。

勞動部台東就業中心主任吳玉敏今天告訴中央社記者，受國際情勢變動影響，整體就業市場競爭激烈，青年初入職場面臨更多挑戰，為協助青年穩健踏出職涯第一步，勞動部台東就業中心運用「支援青年就業計畫」，提供履歷健診、面試技巧強化及職涯諮詢服務。

她說，這項計畫成功協助去年大學畢業生小妍投入職場，並順利領取就業獎勵金新台幣4萬8000元。

吳玉敏表示，22歲的小妍大學畢業後立志投入餐飲服務業，在求職期間主動應徵知名餐飲企業，雖獲得面試機會卻未獲錄取，一度信心受挫，經學校主任建議，到台東就業中心尋求專業協助。

就服員訪談後發現小妍求職方向明確，開始為她量身打造就業輔導計畫，從履歷架構重整、自傳內容強化，到逐題拆解面試常見問題，安排多次模擬面試演練，協助其強化臨場表達與應對力，並評估其符合「支援青年就業計畫」資格，向她說明計畫內容，運用尋職津貼減輕求職期間經濟壓力，並以就業獎勵金鼓勵小妍穩定留任。

她表示，歷經3次密集輔導後小妍前往參加就業媒合活動，活動當天獲得多家企業錄取意願，展現扎實準備成果。最終考量企業培訓制度與職涯發展性，選擇加入王品集團服務團隊，目前已到職4個月，除順利領取就業獎勵金外，亦開始接受儲備幹部培訓，職涯發展穩穩向上。

吳玉敏表示，在產業景氣波動與外在經濟因素影響下，青年求職更需要專業引導與制度支持。台東就業中心除持續深化校園合作與班級宣導外，也透過履歷健診、模擬面試與客製化就業輔導，協助青年提升競爭力，並善用各項就業促進方案，降低尋職焦慮與經濟負擔。

台東就業中心表示，「支援青年就業計畫」適用資格，年滿15歲至29歲初次尋職青年，符合未在學、未受僱從事按月計酬全時工作，且連續達60日者。尋職津貼和就業獎勵金合計4萬8000元。