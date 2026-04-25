汛期將至 政院示警：光復鄉仍有溢堤可能

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災，造成災民流離失所，原民會斥資三千五百萬元建臨時安置處所，昨開工，預計六月底完工，可供十戶災民入住。另外，汛期將至，縣府本月卅日將大規模撤離演練，行政院顧問李孟諺示警，若連續颱風侵襲，仍有溢堤可能，已築兩道防線。

原民會以「離災不離村」為原則，臨時安置處所就在花蓮糖廠旁，國土署的中繼屋旁，也是台糖土地，基地面積約一萬五千平方公尺，比照中繼屋形式，為地上一樓的輕鋼架組合屋，其中二戶為行動不便通行房，還有一棟多功能活動空間，可以作為聯誼、文化健康站使用。

陳姓災民說，家裏距馬太鞍溪很近，心裡難免不安，期盼能到臨時安置處所休息，一邊也能持續重建家園。

政院政委季連成、陳金德及顧問李孟諺等人昨也視察光復鄉堤防加固、橋梁復建等工程，並與縣府、鄉公所討論防汛整備。李孟諺示警，面臨極端天氣，若颱風連續侵襲，還是可能造成河道淤積，仍有溢堤可能，因光復段堤防已經以頂塊加高四公尺，預估溪水會朝萬榮區段溢出，水利署已在該區徵收四百五十公頃土地堆置土石，也會築第二道防線，一旦溢出會順向流入花蓮溪的開口堤。

季連成表示，原本雨量警戒值為二百毫米，二月已上修到四百毫米，一旦達到警戒點，就採取預防性或強制性疏散。縣府卅日要辦大規模撤離演練，範圍內獨居老人、弱勢族群、重病患者等，即使家有二樓，也必須強制撤離，目前各村廣播系統都建置完成，警車也加裝強力廣播系統，演練時會密集發布ＣＢＳ細胞簡訊。