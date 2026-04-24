快訊

台積電ADR突拔高大漲 台指期夜盤向40K衝關

美飛彈庫存需6年才補齊？專家憂美台軍售交貨期程將受影響

羅生門？賴總統出訪史瓦帝尼受阻 專家曝這國從未同意飛航許可

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆暖暖區表揚15位模範母親 謝國樑、童子瑋同框感謝無私奉獻

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
童子瑋致詞說，受表揚的每一位媽媽，都是家庭最重要的支柱，也是社會最穩定的力量。圖／童子瑋辦公室提供
童子瑋致詞說，受表揚的每一位媽媽，都是家庭最重要的支柱，也是社會最穩定的力量。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市暖暖區今天表揚15位來自各里推薦的模範母親，她們以愛與耐心經營家庭，不僅教養子女有成，多位都積極投入社區服務、醫院志工及幫助弱勢家庭，貢獻心力，市長謝國樑民進黨市長參選人議長童子瑋同框表揚，感謝無私的奉獻。

暖暖區公所表示，每位模範母親都有不同的的生命故事，她們在不同家庭背景下，以堅強意志撐起家庭、以溫柔教養引導子女成長，有的小時是礦工，含辛茹苦帶大小孩，有的投入醫院志工服務，將愛延伸至社區角落及弱勢家庭。碇內里郭緞堪稱「風雨中的守護之樹」，她年輕時獨力撐起家庭，堅毅守護子女成長，如今兒孫滿堂。

模範母親名單包括碇內里郭緞、碇和里周莊貴花、碇安里張方貴美、碇祥里陳春齡、八中里王愛珠、八西里鍾素廷、八堵里陳玉梅、八南里郭美貴、暖同里張碧玉、暖暖里林春美、暖東里林美足、暖西里洪許秀英、過港里盧美珠，以及原住民代表林淑琴、客家代表邱勤妹。

謝國樑表示，母親是家庭最堅強的後盾，也是社會穩定的重要力量。透過模範母親表揚活動，不僅向所有辛勞付出的母親致敬，也希望喚起社會對家庭價值的重視，讓孝親敬老的美德持續傳承，讓愛與關懷在社會中不斷延續。

謝國樑說，她們長年以愛與耐心經營家庭，不僅教養子女有成，更積極投入社區服務、關懷弱勢，展現女性在家庭與社會中的關鍵角色，堪為典範。每一位受表揚者背後，都是一段交織著堅毅與溫暖的人生故事。

童子瑋致詞說，受表揚的每一位媽媽，都是家庭最重要的支柱，也是社會最穩定的力量，因為有婦女朋友的辛勞，孩子才能安心成長，家庭可以穩定，整個城市也才有溫度。

童子瑋表示，他提出四大兒少政見，包括生一胎就補助16萬元、每月1000元的育兒消費券等，要讓大家能在基隆安心生小孩、養小孩。同時也提出年金加碼一年領2萬，不管是自己領、長輩領，都能減輕大家的生活負擔。

謝國樑表示，母親是家庭最堅強的後盾，也是社會穩定的重要力量。圖／基隆市政府提供
謝國樑表示，母親是家庭最堅強的後盾，也是社會穩定的重要力量。圖／基隆市政府提供

謝國樑表示，母親是家庭最堅強的後盾，也是社會穩定的重要力量。圖／基隆市政府提供
謝國樑表示，母親是家庭最堅強的後盾，也是社會穩定的重要力量。圖／基隆市政府提供

童子瑋致詞說，受表揚的每一位媽媽，都是家庭最重要的支柱，也是社會最穩定的力量。圖／童子瑋辦公室提供
童子瑋致詞說，受表揚的每一位媽媽，都是家庭最重要的支柱，也是社會最穩定的力量。圖／童子瑋辦公室提供

基隆暖暖區表揚15位模範母親，謝國樑、童子瑋同框感謝無私奉獻。圖／基隆市政府提供
基隆暖暖區表揚15位模範母親，謝國樑、童子瑋同框感謝無私奉獻。圖／基隆市政府提供

民進黨 謝國樑 童子瑋

延伸閱讀

視察基隆碇內國小營養午餐 童子瑋：推動免費必須檢討採購制度

寄養家庭愛如己出 聽喊媽媽抱抱感動

基隆議長童子瑋入校關心營養午餐 藍營指違行政中立

基隆市政府提供最高36萬獎學金 讓基隆囡仔留家鄉拚未來！

相關新聞

影／基隆暖暖區表揚15位模範母親 謝國樑、童子瑋同框感謝無私奉獻

基隆市暖暖區今天表揚15位來自各里推薦的模範母親，她們以愛與耐心經營家庭，不僅教養子女有成，多位都積極投入社區服務、醫院志工及幫助弱勢家庭，貢獻心力，市長謝國樑及民進黨市長參選人議長童子瑋同框表揚，感謝無私的奉獻。

基隆3.4萬戶受影響快儲水 26日晚仁愛、信義、中正區停水23小時

台水公司為配合基隆市政府工程，將辦理中正路喜豬橋700mm管線遷移，將在4月26日晚間9時到27日晚間8時停水施工，影響範圍包括基隆市中正區、信義區、仁愛區，停水1萬6130戶、降壓1萬7998戶，共計影響3萬412用水戶，水公司呼籲民眾及早儲水備用。

花蓮年度路跑盛事太平洋縱谷馬拉松開始報名 韓籍啦啦隊成亮點

花蓮每年最重要路跑盛事「太平洋縱谷半程馬拉松」將於9月登場，即起報名，分成21、10及5公里3個組別，韓籍啦啦隊員李雅英將現身加油，在地長跑好手黃華凡也將再度擔任領跑員，陪伴跑者奔馳在美麗賽道。

光復洪災區將辦大規模撤離演練 季連成：強制力最重要

汛期將屆，去年受洪患重創的花蓮光復鄉，堤防加固、橋梁復建等工程持續進行。政院政委季連成、陳金德今天連袂視察。季連成說，疏散撤離條件之一的雨量警戒值，2月已上修到400毫米，縣府30日將進行大規模演練，他當天會到場指導，要求一定要做好準備，務必落實撤離。

基隆2國小半日班將可吃飽再回家 謝國樑：國中小生生在校用餐

基隆市推動學校學生營養午餐，但位於市中心的信義國小及仁愛國小，自創校以來，半日班的學生均為放學後午餐自理，無法在學校使用完午餐才放學。市長謝國樑今宣布，115學年度起營養午餐全面免費，經學校家長意見調查，全面同意學生均在校用餐後才放學，完成最後一塊拼圖。

影／謝國樑免費營養午餐加碼主菜 童子瑋：很高興跟進我倡議好事一件

基隆市長謝國樑昨宣布115學年度要實施的免費營養午餐，每周三「特餐日」主菜再升級，新增一道主菜級菜色。議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，童子瑋表示，他近期密集訪視各校，呼籲市府重視用餐品質，很高興謝市長跟進他的倡議幫學童加菜，代表他的努力有所收穫，是好事一件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。