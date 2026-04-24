影／基隆暖暖區表揚15位模範母親 謝國樑、童子瑋同框感謝無私奉獻

基隆市暖暖區今天表揚15位來自各里推薦的模範母親，她們以愛與耐心經營家庭，不僅教養子女有成，多位都積極投入社區服務、醫院志工及幫助弱勢家庭，貢獻心力，市長謝國樑及民進黨市長參選人議長童子瑋同框表揚，感謝無私的奉獻。

暖暖區公所表示，每位模範母親都有不同的的生命故事，她們在不同家庭背景下，以堅強意志撐起家庭、以溫柔教養引導子女成長，有的小時是礦工，含辛茹苦帶大小孩，有的投入醫院志工服務，將愛延伸至社區角落及弱勢家庭。碇內里郭緞堪稱「風雨中的守護之樹」，她年輕時獨力撐起家庭，堅毅守護子女成長，如今兒孫滿堂。

模範母親名單包括碇內里郭緞、碇和里周莊貴花、碇安里張方貴美、碇祥里陳春齡、八中里王愛珠、八西里鍾素廷、八堵里陳玉梅、八南里郭美貴、暖同里張碧玉、暖暖里林春美、暖東里林美足、暖西里洪許秀英、過港里盧美珠，以及原住民代表林淑琴、客家代表邱勤妹。

謝國樑表示，母親是家庭最堅強的後盾，也是社會穩定的重要力量。透過模範母親表揚活動，不僅向所有辛勞付出的母親致敬，也希望喚起社會對家庭價值的重視，讓孝親敬老的美德持續傳承，讓愛與關懷在社會中不斷延續。

謝國樑說，她們長年以愛與耐心經營家庭，不僅教養子女有成，更積極投入社區服務、關懷弱勢，展現女性在家庭與社會中的關鍵角色，堪為典範。每一位受表揚者背後，都是一段交織著堅毅與溫暖的人生故事。

童子瑋致詞說，受表揚的每一位媽媽，都是家庭最重要的支柱，也是社會最穩定的力量，因為有婦女朋友的辛勞，孩子才能安心成長，家庭可以穩定，整個城市也才有溫度。

童子瑋表示，他提出四大兒少政見，包括生一胎就補助16萬元、每月1000元的育兒消費券等，要讓大家能在基隆安心生小孩、養小孩。同時也提出年金加碼一年領2萬，不管是自己領、長輩領，都能減輕大家的生活負擔。

謝國樑表示，母親是家庭最堅強的後盾，也是社會穩定的重要力量。圖／基隆市政府提供

謝國樑表示，母親是家庭最堅強的後盾，也是社會穩定的重要力量。圖／基隆市政府提供

童子瑋致詞說，受表揚的每一位媽媽，都是家庭最重要的支柱，也是社會最穩定的力量。圖／童子瑋辦公室提供