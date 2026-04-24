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基隆3.4萬戶受影響快儲水 26日晚仁愛、信義、中正區停水23小時

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆26日晚仁愛、信義、中正區大停水23小時，3.4萬戶受影響。圖／台水公司提供
基隆26日晚仁愛、信義、中正區大停水23小時，3.4萬戶受影響。圖／台水公司提供

台水公司為配合基隆市政府工程，將辦理中正路喜豬橋700mm管線遷移，將在4月26日晚間9時到27日晚間8時停水施工，影響範圍包括基隆市中正區、信義區、仁愛區，停水1萬6130戶、降壓1萬7998戶，共計影響3萬412用水戶，水公司呼籲民眾及早儲水備用。

（一）停水區域：中正區／中正路、中船路、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、北寧路、愛三路、愛四路、正榮街、正濱路、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義一路、義二路、豐稔街。

仁愛區／仁一路、仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、孝一路、孝三 路、孝二路、延平街、忠一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛七路、愛三路、愛九路、愛二路、愛五路、愛六路、愛四路、義三路、義五路。

信義區／中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、培德 路、壽山路、崇法街、愛九路、愛六路、月眉路、東信路、東光路、東明路、正信路、義七路、義三路、義九路、義五路、義六路、義四路、花源三街、花源五街（含各巷弄）一帶，停水戶數1萬6130 戶。

（二） 降壓地區：

中正區／中正路、信三路、信二路、信五路、基隆港東岸聯外道路、壽山路、東海街、正榮街、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義二路、豐稔街。

仁愛區／仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、延平街、復興街、愛七路、愛三路、愛九路、愛五路、愛六路、愛四路。

信義區／中興路、信二路、六和街、壽山路、崇法街、月眉路、東光路、正信路、義七路、義三路、義六路、義四路、花源七街、花源九街（ 含各巷弄） 一帶，水壓降低1萬7998戶。

水公司臨時加水站地點：

1東明里活動中心前 (東信路35巷47號)

2入船里活動中心前 (中船路11號)

3智仁里活動中心 (延平街7-1號)

4基隆女中信綠里里民活動中心 (東信路322-1號)

5信義區公所 (信二路179號)

6全聯義二店 (信四路11號)

7正砂里活動中心 (中正路211號)

緊急服務專線：基隆服務所：（02）24252103、24234195

台水客服專線：1910，詳洽：https://reurl.cc/j69k0y

基隆26日晚仁愛、信義、中正區大停水23小時，3.4萬戶受影響。圖／台水公司提供
基隆26日晚仁愛、信義、中正區大停水23小時，3.4萬戶受影響。圖／台水公司提供

停水 基隆 中正路

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