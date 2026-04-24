快訊

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖中信銀搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區分行驚傳持槍歹徒搶千萬 中信銀行回應了

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮年度路跑盛事太平洋縱谷馬拉松開始報名 韓籍啦啦隊成亮點

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所今天舉辦啟動儀式，宣布今年的太平洋縱谷半程馬拉松開始報名。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今天舉辦啟動儀式，宣布今年的太平洋縱谷半程馬拉松開始報名。圖／花蓮市公所提供

花蓮每年最重要路跑盛事「太平洋縱谷半程馬拉松」將於9月登場，即起報名，分成21、10及5公里3個組別，韓籍啦啦隊員李雅英將現身加油，在地長跑好手黃華凡也將再度擔任領跑員，陪伴跑者奔馳在美麗賽道。

花蓮市公所今天在KADDA Hotel璽賓行旅舉行報名啟動儀式，市長魏嘉彥、活動創辦人縣議員魏嘉賢，以及去年及今年代言人柯有倫、竇智孔等人，共同邀請全國愛跑者，一同用雙腳感受花蓮的美好。

「太平洋縱谷半程馬拉」邁入第12屆，在太魯閣園區受地震重創後，更是花蓮最具亮點的路跑賽事之一。魏嘉彥說，這不僅是運動賽事，更是結合觀光與城市行銷的重要平台，震後復原階段盼藉此凝聚城市的能量。

代言人柯有倫從未參加過路跑，決定將第一次獻給花蓮市，勇敢選擇21公里的半馬組，期待在賽道上與跑者相見。

魏嘉賢在市長任內創辦太平洋縱谷馬拉松，回顧當時設計13鄉鎮的風景獎牌，讓跑者參與賽事的同時收藏屬於花蓮的美好記憶，也能帶動地方觀光，如今賽事已成全縣大型活動招牌，深具口碑，他感謝市公所與各界支持。

花蓮市公所表示，今年賽事將於9月19日在美崙田徑場開跑，主視覺設計核心是「BEAT LIMITS（超越極限）」，前3000名完成報名並繳費者可獲健身運動包，送完為止，也結合多家觀光景點、旅宿業者及在地品牌，推出多項選手專屬優惠，報名可上https://irunner.biji.co/pacaficvalley2026。

花蓮市長魏嘉彥（右起）、去年活動代言人竇智孔、縣議員魏嘉賢及今年代言人柯有倫，邀請民眾報名，一同用雙腳體驗花蓮市的美好。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（右起）、去年活動代言人竇智孔、縣議員魏嘉賢及今年代言人柯有倫，邀請民眾報名，一同用雙腳體驗花蓮市的美好。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所攜手在地旅遊業者，提供太平洋縱谷半程馬拉松選手多項專屬優惠。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所攜手在地旅遊業者，提供太平洋縱谷半程馬拉松選手多項專屬優惠。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷半程馬拉松，每年以縣內不同鄉鎮風景設計獎牌，非常有特色，今年以玉里鎮為主題。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷半程馬拉松，每年以縣內不同鄉鎮風景設計獎牌，非常有特色，今年以玉里鎮為主題。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷半程馬拉松，由去年代言人竇智孔（左）交棒給今年代言人柯有倫。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷半程馬拉松，由去年代言人竇智孔（左）交棒給今年代言人柯有倫。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷半程馬拉松，每年以縣內不同鄉鎮風景設計獎牌，非常有特色。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷半程馬拉松，每年以縣內不同鄉鎮風景設計獎牌，非常有特色。圖／花蓮市公所提供

柯有倫 魏嘉賢 花蓮

延伸閱讀

橘子岸到頂超級馬拉松澳洲高爾拔頭籌 刷新賽事新紀錄

享受大海的美！花蓮住宿清單推薦 10大人氣飯店排行

0403強震為例 張琄菡赴泰國分享花蓮「適應性永續」治理經驗

2026桃園設計獎開跑！總獎金96萬創新高 吸引青年拚創意

相關新聞

花蓮年度路跑盛事太平洋縱谷馬拉松開始報名 韓籍啦啦隊成亮點

花蓮每年最重要路跑盛事「太平洋縱谷半程馬拉松」將於9月登場，即起報名，分成21、10及5公里3個組別，韓籍啦啦隊員李雅英將現身加油，在地長跑好手黃華凡也將再度擔任領跑員，陪伴跑者奔馳在美麗賽道。

光復洪災區將辦大規模撤離演練 季連成：強制力最重要

汛期將屆，去年受洪患重創的花蓮光復鄉，堤防加固、橋梁復建等工程持續進行。政院政委季連成、陳金德今天連袂視察。季連成說，疏散撤離條件之一的雨量警戒值，2月已上修到400毫米，縣府30日將進行大規模演練，他當天會到場指導，要求一定要做好準備，務必落實撤離。

基隆2國小半日班將可吃飽再回家 謝國樑：國中小生生在校用餐

基隆市推動學校學生營養午餐，但位於市中心的信義國小及仁愛國小，自創校以來，半日班的學生均為放學後午餐自理，無法在學校使用完午餐才放學。市長謝國樑今宣布，115學年度起營養午餐全面免費，經學校家長意見調查，全面同意學生均在校用餐後才放學，完成最後一塊拼圖。

影／謝國樑免費營養午餐加碼主菜 童子瑋：很高興跟進我倡議好事一件

基隆市長謝國樑昨宣布115學年度要實施的免費營養午餐，每周三「特餐日」主菜再升級，新增一道主菜級菜色。議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，童子瑋表示，他近期密集訪視各校，呼籲市府重視用餐品質，很高興謝市長跟進他的倡議幫學童加菜，代表他的努力有所收穫，是好事一件。

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 原民會打造臨時安置處今動工

花蓮光復鄉去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流洪災，原住民族委員會斥資3500萬元興建臨時安置處所，今天動工，預計6月底完工，可供10戶災民入住，在家園重建期間有安身之所。

等了13年！台東豐榮豐樂開發進入收成期 首張權狀發出

台東縣政府推動的「豐榮、豐樂（南區）區段徵收」案完成抵價地相關所有權登記作業，今發出第一張土地權狀，象徵歷時13年的都市開發計畫邁入實質成果階段。縣府表示，目前公共設施工程持續進行中，預計今年10月完工後即可辦理土地點交，讓地主進一步規畫使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。