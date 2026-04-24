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花蓮年度路跑盛事太平洋縱谷馬拉松開始報名 韓籍啦啦隊成亮點
花蓮每年最重要路跑盛事「太平洋縱谷半程馬拉松」將於9月登場，即起報名，分成21、10及5公里3個組別，韓籍啦啦隊員李雅英將現身加油，在地長跑好手黃華凡也將再度擔任領跑員，陪伴跑者奔馳在美麗賽道。
花蓮市公所今天在KADDA Hotel璽賓行旅舉行報名啟動儀式，市長魏嘉彥、活動創辦人縣議員魏嘉賢，以及去年及今年代言人柯有倫、竇智孔等人，共同邀請全國愛跑者，一同用雙腳感受花蓮的美好。
「太平洋縱谷半程馬拉」邁入第12屆，在太魯閣園區受地震重創後，更是花蓮最具亮點的路跑賽事之一。魏嘉彥說，這不僅是運動賽事，更是結合觀光與城市行銷的重要平台，震後復原階段盼藉此凝聚城市的能量。
代言人柯有倫從未參加過路跑，決定將第一次獻給花蓮市，勇敢選擇21公里的半馬組，期待在賽道上與跑者相見。
魏嘉賢在市長任內創辦太平洋縱谷馬拉松，回顧當時設計13鄉鎮的風景獎牌，讓跑者參與賽事的同時收藏屬於花蓮的美好記憶，也能帶動地方觀光，如今賽事已成全縣大型活動招牌，深具口碑，他感謝市公所與各界支持。
花蓮市公所表示，今年賽事將於9月19日在美崙田徑場開跑，主視覺設計核心是「BEAT LIMITS（超越極限）」，前3000名完成報名並繳費者可獲健身運動包，送完為止，也結合多家觀光景點、旅宿業者及在地品牌，推出多項選手專屬優惠，報名可上https://irunner.biji.co/pacaficvalley2026。
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