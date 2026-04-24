光復洪災區將辦大規模撤離演練 季連成：強制力最重要

汛期將屆，去年受洪患重創的花蓮光復鄉，堤防加固、橋梁復建等工程持續進行。政院政委季連成、陳金德今天連袂視察。季連成說，疏散撤離條件之一的雨量警戒值，2月已上修到400毫米，縣府30日將進行大規模演練，他當天會到場指導，要求一定要做好準備，務必落實撤離。

水利署災後已在馬太鞍溪疏浚2000萬立方土石，也強化堤防，除原有堤防加高、加固，還將建造第二道堤保護；被洪流沖斷的台9線馬太鞍溪橋由公路局負責復建工程，北上線預計今年底完成。

季進成、陳金德及李孟諺等人今天到現場聽取水利署長林元鵬、公路局東分局長林文雄簡報，期許工程如期如質完成。

李孟諺示警，面臨極端氣候，若颱風連續侵襲，還是可能造成河道淤積，仍有溢堤可能，因光復段堤防已經以頂塊加高4公尺，預估溪水會朝萬榮區段溢出，水利署已在該區徵收450公頃土地堆置土石，且有第二道防線，一旦溢出會順向流入花蓮溪的開口堤。

李孟諺說明，溢流並不代表整治出了問題，而是減緩河道壓力，但民眾可能會恐慌，相關單位要先宣導，讓民眾做好心理準備。

季連成與陳金德下午在花蓮糖廠主持重建協調會報，與縣府、鄉公所等討論防汛整備，以及縣府將在30日舉辦的撤離演練。

他會後表示，馬太鞍溪堰塞湖監測警戒機制，依湖水量體多寡有不同設定。其中水量20萬噸以下，原本集水區累積及預估雨量警戒值為200毫米，2月已上修到400毫米，一旦達到警戒點，就採取預防性或強制性疏散。

季連成說，縣府30日要辦大規模撤離演練，包括兵棋推演與實兵演練，他會到場視導。到時會依設定情境畫出保全戶範圍，範圍內獨居老人、弱勢族群、重病患者等，即使家有二樓，也必須強制撤離，其餘若條件符合可採垂直避難，但重點是必須落實且有強制的執行力。

他表示，目前各村廣播系統都建置完成，警車也加裝強力廣播系統，演練時會密集發布CBS細胞簡訊，還有洪水警報等，並提醒可多看中央發送的小橘書「全民安全指引」，了解避難知識。