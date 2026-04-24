快訊

打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆2國小半日班將可吃飽再回家 謝國樑：國中小生生在校用餐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆兩國小半日班將可吃飽再回家，謝國樑：國中小生生都可在校用餐。圖／基隆市府教育處提供
基隆兩國小半日班將可吃飽再回家，謝國樑：國中小生生都可在校用餐。圖／基隆市府教育處提供

基隆市推動學校學生營養午餐，但位於市中心的信義國小及仁愛國小，自創校以來，半日班的學生均為放學後午餐自理，無法在學校使用完午餐才放學。市長謝國樑今宣布，115學年度起營養午餐全面免費，經學校家長意見調查，全面同意學生均在校用餐後才放學，完成最後一塊拼圖。

基隆市府教育處長徐嬿立表示，市府自113年起即持續與2校溝通，希望能讓學生每天午餐使用完畢後再回家，但學校表示，考量半日班學生放學時間，且2校採團膳供餐模式，增加用餐天數將加重家長負擔，在全校家長意見調查後並未通過。

謝國樑日前宣布115學年度學校營養午餐全面免費，減輕家長負擔，兩校再次進行全校家長意見調查，並提校務會議研擬相關配套措施，營養師更入校進行家長說明，獲得家長們的認同與支持，並通過半日班學生用餐完畢再放學，符應學生用餐需求。

謝國樑說，市府努力照顧好每一位孩子，感謝學校行政團隊及教師，讓孩子每天都能吃飽飯再回家。115學年度起推動學校營養午餐全面免費，在推動過程中也邀請家長、教師及專家參與，基隆市約2萬3000名市立中小學學子受惠。

基隆兩國小半日班將可吃飽再回家，市府表示，國中小生生都可在校用餐。圖／基隆市府教育處提供
基隆兩國小半日班將可吃飽再回家，市府表示，國中小生生都可在校用餐。圖／基隆市府教育處提供

基隆兩國小半日班將可吃飽再回家，市府表示，國中小生生都可在校用餐。圖／基隆市府教育處提供
基隆兩國小半日班將可吃飽再回家，市府表示，國中小生生都可在校用餐。圖／基隆市府教育處提供

營養午餐 謝國樑 基隆

延伸閱讀

營養午餐比拚…免費還要美味 謝國樑：每周三「特餐日」主菜再升級

影／謝國樑免費營養午餐加碼主菜 童子瑋：很高興跟進我倡議好事一件

營養午餐比拚…童子瑋：基隆市免費後要提供更高品質餐食

視察基隆碇內國小營養午餐 童子瑋：推動免費必須檢討採購制度

相關新聞

基隆2國小半日班將可吃飽再回家 謝國樑：國中小生生在校用餐

基隆市推動學校學生營養午餐，但位於市中心的信義國小及仁愛國小，自創校以來，半日班的學生均為放學後午餐自理，無法在學校使用完午餐才放學。市長謝國樑今宣布，115學年度起營養午餐全面免費，經學校家長意見調查，全面同意學生均在校用餐後才放學，完成最後一塊拼圖。

影／謝國樑免費營養午餐加碼主菜 童子瑋：很高興跟進我倡議好事一件

基隆市長謝國樑昨宣布115學年度要實施的免費營養午餐，每周三「特餐日」主菜再升級，新增一道主菜級菜色。議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，童子瑋表示，他近期密集訪視各校，呼籲市府重視用餐品質，很高興謝市長跟進他的倡議幫學童加菜，代表他的努力有所收穫，是好事一件。

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 原民會打造臨時安置處今動工

花蓮光復鄉去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流洪災，原住民族委員會斥資3500萬元興建臨時安置處所，今天動工，預計6月底完工，可供10戶災民入住，在家園重建期間有安身之所。

等了13年！台東豐榮豐樂開發進入收成期 首張權狀發出

台東縣政府推動的「豐榮、豐樂（南區）區段徵收」案完成抵價地相關所有權登記作業，今發出第一張土地權狀，象徵歷時13年的都市開發計畫邁入實質成果階段。縣府表示，目前公共設施工程持續進行中，預計今年10月完工後即可辦理土地點交，讓地主進一步規畫使用。

不只看星星！台東最美星空結合釋迦 打造最甜觀光體驗

2026年「台東最美星空」系列活動將於6月3日至8月22日浪漫登場，縣府今年進一步結合低光害環境與在地農產，推出專屬「星空鳳梨釋迦」禮盒，透過觀星音樂會預購機制，讓遊客在欣賞璀璨星空的同時，也能品嘗來自產地的甜蜜滋味，打造「看得到、聽得到，更嘗得到」的全新觀光體驗。

基隆明大型就業博覽會60企業釋1800職缺 三分之一起薪逾4萬

勞動部勞動力發展署北分署明天上午10時到下午2時，在基隆市立體育館舉辦今年首場大型就業博覽會，60家企業釋出逾1800個工作機會，涵蓋製造業、餐旅業、零售業、支援服務業及倉儲物流等多元產業，其中1300個是鄰近大台北汐止、內湖及南港等產業聚落的工作機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。