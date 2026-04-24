快訊

打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪整治強化 李孟諺：連續颱風仍恐溢堤有因應

中央社／ 花蓮縣24日電

花蓮光復洪災持續復原重建，河川疏濬及堤防加固等工程趕在汛期前完成階段任務；行政院顧問李孟諺今天表示，若遇連續颱風侵襲，恐再有溢出堤防機率，已做好規劃因應。

行政院政務委員季連成、陳金德等人今天到花蓮光復鄉光復堤防堤頂、馬太鞍溪橋復建工程等處視察重建進度，由各工程單位簡報。

李孟諺會中補充，雖然目前馬太鞍溪疏濬後已逐漸恢復原有通洪能力，但面臨極端氣候，若連續2個颱風過境或3個月內遭遇2個颱風，造成河道淤積，疏浚不及，可能會再次溢出堤防。

李孟諺說，「絕對不能接受溢出來的地方在光復」，目前光復區段堤防已用頂塊加高4公尺，並用簡易混凝土及鐵網封堵隙縫，規劃溪水會朝萬榮區段溢出。

李孟諺表示，萬榮區段由水利署徵收450公頃作土石堆置，這範圍內沒有住戶，且會設置第二道防線，讓溢出的水可順著原有高度落差，流向匯流入花蓮溪的開口堤。

李孟諺解釋，溢流是規劃的一環，是還地於河，減緩河道壓力的作法，須先向民眾宣導，提前做好心理準備，避免看到溢流畫面造成恐慌，甚至懷疑是防汛破功或整治出問題。

季連成接受媒體聯訪表示，每年5月汛期前，中央及地方政府都會進行防汛整備會議，光復鄉去年遭受堰塞湖災情，因此今年選在光復鄉召開防汛整備會議，也藉此巡視災後至今重建進度。

季連成說，水利署已在馬太鞍溪疏濬約2000多萬噸土石，為汛期做好準備，但因上游溪谷狹窄，兩側山壁若崩塌隨時可能形成新的堰塞湖，因此防汛工作更要做足準備。

季連成說，在中央重建經費挹注、各單位按工作計畫持續進行，無論是橋梁重建、疏濬及防汛工程都以非常快速節奏進行，相信光復鄉這次一定經得起汛期挑戰。

季連成提到，4月30日會由花蓮縣府主動進行大規模撤離疏散演練，分為兵棋推演及實兵演練，到時候也會到花蓮指導。

行政院 季連成 光復鄉

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪災後重建 土地價購、補助造林雙軌推動

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 原民會打造臨時安置處今動工

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 原民會打造臨時安置處今動工

鏟子超人公仔亮相　紀念花蓮光復洪災最溫暖身影

相關新聞

基隆2國小半日班將可吃飽再回家 謝國樑：國中小生生在校用餐

基隆市推動學校學生營養午餐，但位於市中心的信義國小及仁愛國小，自創校以來，半日班的學生均為放學後午餐自理，無法在學校使用完午餐才放學。市長謝國樑今宣布，115學年度起營養午餐全面免費，經學校家長意見調查，全面同意學生均在校用餐後才放學，完成最後一塊拼圖。

影／謝國樑免費營養午餐加碼主菜 童子瑋：很高興跟進我倡議好事一件

基隆市長謝國樑昨宣布115學年度要實施的免費營養午餐，每周三「特餐日」主菜再升級，新增一道主菜級菜色。議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，童子瑋表示，他近期密集訪視各校，呼籲市府重視用餐品質，很高興謝市長跟進他的倡議幫學童加菜，代表他的努力有所收穫，是好事一件。

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 原民會打造臨時安置處今動工

花蓮光復鄉去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流洪災，原住民族委員會斥資3500萬元興建臨時安置處所，今天動工，預計6月底完工，可供10戶災民入住，在家園重建期間有安身之所。

等了13年！台東豐榮豐樂開發進入收成期 首張權狀發出

台東縣政府推動的「豐榮、豐樂（南區）區段徵收」案完成抵價地相關所有權登記作業，今發出第一張土地權狀，象徵歷時13年的都市開發計畫邁入實質成果階段。縣府表示，目前公共設施工程持續進行中，預計今年10月完工後即可辦理土地點交，讓地主進一步規畫使用。

不只看星星！台東最美星空結合釋迦 打造最甜觀光體驗

2026年「台東最美星空」系列活動將於6月3日至8月22日浪漫登場，縣府今年進一步結合低光害環境與在地農產，推出專屬「星空鳳梨釋迦」禮盒，透過觀星音樂會預購機制，讓遊客在欣賞璀璨星空的同時，也能品嘗來自產地的甜蜜滋味，打造「看得到、聽得到，更嘗得到」的全新觀光體驗。

基隆明大型就業博覽會60企業釋1800職缺 三分之一起薪逾4萬

勞動部勞動力發展署北分署明天上午10時到下午2時，在基隆市立體育館舉辦今年首場大型就業博覽會，60家企業釋出逾1800個工作機會，涵蓋製造業、餐旅業、零售業、支援服務業及倉儲物流等多元產業，其中1300個是鄰近大台北汐止、內湖及南港等產業聚落的工作機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。