馬太鞍溪整治強化 李孟諺：連續颱風仍恐溢堤有因應

花蓮光復洪災持續復原重建，河川疏濬及堤防加固等工程趕在汛期前完成階段任務；行政院顧問李孟諺今天表示，若遇連續颱風侵襲，恐再有溢出堤防機率，已做好規劃因應。

行政院政務委員季連成、陳金德等人今天到花蓮光復鄉光復堤防堤頂、馬太鞍溪橋復建工程等處視察重建進度，由各工程單位簡報。

李孟諺會中補充，雖然目前馬太鞍溪疏濬後已逐漸恢復原有通洪能力，但面臨極端氣候，若連續2個颱風過境或3個月內遭遇2個颱風，造成河道淤積，疏浚不及，可能會再次溢出堤防。

李孟諺說，「絕對不能接受溢出來的地方在光復」，目前光復區段堤防已用頂塊加高4公尺，並用簡易混凝土及鐵網封堵隙縫，規劃溪水會朝萬榮區段溢出。

李孟諺表示，萬榮區段由水利署徵收450公頃作土石堆置，這範圍內沒有住戶，且會設置第二道防線，讓溢出的水可順著原有高度落差，流向匯流入花蓮溪的開口堤。

李孟諺解釋，溢流是規劃的一環，是還地於河，減緩河道壓力的作法，須先向民眾宣導，提前做好心理準備，避免看到溢流畫面造成恐慌，甚至懷疑是防汛破功或整治出問題。

季連成接受媒體聯訪表示，每年5月汛期前，中央及地方政府都會進行防汛整備會議，光復鄉去年遭受堰塞湖災情，因此今年選在光復鄉召開防汛整備會議，也藉此巡視災後至今重建進度。

季連成說，水利署已在馬太鞍溪疏濬約2000多萬噸土石，為汛期做好準備，但因上游溪谷狹窄，兩側山壁若崩塌隨時可能形成新的堰塞湖，因此防汛工作更要做足準備。

季連成說，在中央重建經費挹注、各單位按工作計畫持續進行，無論是橋梁重建、疏濬及防汛工程都以非常快速節奏進行，相信光復鄉這次一定經得起汛期挑戰。

季連成提到，4月30日會由花蓮縣府主動進行大規模撤離疏散演練，分為兵棋推演及實兵演練，到時候也會到花蓮指導。