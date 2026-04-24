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影／謝國樑免費營養午餐加碼主菜 童子瑋：很高興跟進我倡議好事一件

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，回應市長謝國樑宣布免費營養午餐加碼主菜。圖／童子瑋辦公室提供
議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，回應市長謝國樑宣布免費營養午餐加碼主菜。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市長謝國樑昨宣布115學年度要實施的免費營養午餐，每周三「特餐日」主菜再升級，新增一道主菜級菜色。議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，童子瑋表示，他近期密集訪視各校，呼籲市府重視用餐品質，很高興謝市長跟進他的倡議幫學童加菜，代表他的努力有所收穫，是好事一件。

營養午餐議題近日成基隆市長選戰攻防焦點，民進黨市長參選人議長童子瑋今再度臨時前往「抽考」暖暖高中，了解校園午餐的配送狀況。童子瑋說，今天關心「公辦民營」廚房午餐的配送狀況，未來市府可以強化「熱鏈恆溫」的作業標準，搭配「全程溫控」來確保品質。

童子瑋表示，這兩周他密集視察國小營養午餐，從「自設廚房」的碇內國小、「訂購團膳」的仁愛國小，到明德國中還有今日前往的「公辦民營」廚房供應午餐的暖暖高中，都是為了全方位了解學童的用餐品質，也藉行程傳達家長及同學的訴求「不只免費、更要美味」。

童子瑋說，暖暖高中與鄰近數間學校的午餐以「公辦民營」方式，由團膳業者承包，由七堵國小的廚房統一製作，再由廠商配送到各校。配送過程中的溫控非常重要，食品、食材的溫度一定受到運送過程的影響。他說，今天的重點是實地確認午餐的保溫、保鮮，還有供餐份量、校內學生領餐動線，以及餐食的檢驗與運送過程是否符合標準。

童表示，他是基隆最早呼籲營養午餐免費的政治人物，一個政策的完整規畫非常重要，而不是想到什麼做什麼。學童成長的環境不僅對下一代來說特別重要，也是決定青年父母是否繼續生養的關鍵因素。

童也說，應該從「生、托、養、學」四大面向來進行完整照顧，才能應對少子化問題，以及基隆市目前總人口數跌破36萬、新生兒人數持續下降的嚴峻挑戰。

議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，回應市長謝國樑宣布免費營養午餐加碼主菜。圖／童子瑋辦公室提供
議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，回應市長謝國樑宣布免費營養午餐加碼主菜。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨 暖暖高中 基隆

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