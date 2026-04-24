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0403強震為例 張琄菡赴泰國分享花蓮「適應性永續」治理經驗

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮旅館商業同業公會理事長、麗翔酒店連鎖董事長特助張琄菡（右二）赴泰國GSTC國際論壇分享花蓮產業面臨天災的永續治理經驗。圖／張琄菡提供
花蓮旅館商業同業公會理事長、麗翔酒店連鎖董事長特助張琄菡（右二）赴泰國GSTC國際論壇分享花蓮產業面臨天災的永續治理經驗。圖／張琄菡提供

花蓮近年面臨地震、颱風、洪災等災害，觀光產業在災害中也逐步提升韌性。花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡近日受邀到泰國GSTC國際論壇，提出「適應性永續」概念，以0403強震為例，分享花蓮面對地震與氣候風險下，從災害到韌性的永續治理實務經驗。

由全球永續旅遊委員會（Global Sustainable Tourism Council,GSTC）主辦的國際論壇，近日在泰國普吉島舉行，也是麗翔酒店連鎖董事長特助的張琄菡，受邀發表專題演說。

她提出「適應性永續（Adaptive Sustainability）」概念，指出花蓮長期面臨地震與颱風等複合型災害風險，更需要將風險治理納入日常營運與制度的設計，提升觀光產業韌性，具備「災時能運作、災後快速復原」的基礎。

張琄菡舉前年4月3日花蓮強震為例，在地旅宿業者在災後第一時間，就透過花蓮縣旅館商業同業公會系統來整合量能，迅速調度手邊的房間資源，支援災民、救災隊伍及相闖必要的工作人員，協助降低安置災民的壓力，也讓災區能維持基本的生活秩序，災害發生時，「旅宿業不只提供服務，更在關鍵時刻成為整體應變體系的一部分。」

她表示，後續災後復原階段，也進一步串聯在地旅行社與接待系統，逐步恢復交通、住宿與行程安排，讓觀光活動得以有序重啟，也因為透過旅宿與旅行業者的分工合作，讓災後復原效率大幅提升，產業也從中調整營運模式，讓整體韌性更強化。

不只地震，近年花蓮也因風災造成聯外交通中斷，衝擊觀光產業。張琄菡說，花蓮透過建立透明的資訊溝通機制，以安全為前提，分階段恢復旅遊活動，也讓旅客重拾到花蓮旅遊的信心。

她認為，應將災後環境與資源議題納入永續管理，串聯產業及公會，建立全周期的韌性治理模式，預想「下一次災害」並預作規畫，災害來臨時的即時應變機制、跨域協調與量能共享及分階段接待恢復，以及人員訓練、基礎設施強化等，才能讓「復原」和「轉型」同步推進。

張琄菡表示，幾次天然災害，花蓮讓世界看見在地出發的韌性治理模式，未來也會持續透過GSTC等國際平台深化交流，也促進中央與地方政府、產業、公會的協助，推動台灣觀光邁向更具韌性的永續發展。

花蓮旅館商業同業公會理事長、麗翔酒店連鎖董事長特助張琄菡（左）赴泰國GSTC國際論壇分享花蓮產業面臨天災的永續治理經驗。圖／張琄菡提供
花蓮旅館商業同業公會理事長、麗翔酒店連鎖董事長特助張琄菡（左）赴泰國GSTC國際論壇分享花蓮產業面臨天災的永續治理經驗。圖／張琄菡提供

花蓮強震

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