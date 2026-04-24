台東縱谷連3天交通大執法西關山警重點取締超速酒駕

台東縣警察局關山分局從24日至26日在台東縱谷實施交通大執法，取締重點酒駕、超速及未依規定停讓。

台東縣警察局關山分局交通組長張珈源今天告訴中央社記者，關山分局24日至26日啟動為期3天的「交通大執法」專案，針對台東縱谷易肇事路段、時段及違規熱點，規劃精準執法勤務，全面加強取締各類交通違規行為，展現維護交通秩序的決心。

他表示，依據近期交通事故統計分析，發現多數事故與超速行駛、未依規定停讓、酒後駕車及未注意車前狀況等違規行為息息相關，這次專案將鎖定上述高風險違規項目，並結合機動巡邏及定點攔查方式，提高見警率與攔查密度，讓違規無所遁形。

張珈源表示，同時，也將針對清晨、夜間等事故高發時段，強化巡邏與取締作為，以有效遏止危險駕駛行為。

他強調，交通執法最終目的並非開罰，而是希望透過嚴正取締與積極宣導，讓民眾養成良好用路習慣；呼籲所有駕駛人切勿心存僥倖，應時刻遵守交通規則，尤其行經路口時務必減速慢行、注意行人，並確實配戴安全帽及繫妥安全帶，共同營造安全、友善交通環境。