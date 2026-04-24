快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台東縱谷連3天交通大執法西關山警重點取締超速酒駕

中央社／ 台東縣24日電

台東縣警察局關山分局從24日至26日在台東縱谷實施交通大執法，取締重點酒駕、超速及未依規定停讓。

台東縣警察局關山分局交通組長張珈源今天告訴中央社記者，關山分局24日至26日啟動為期3天的「交通大執法」專案，針對台東縱谷易肇事路段、時段及違規熱點，規劃精準執法勤務，全面加強取締各類交通違規行為，展現維護交通秩序的決心。

他表示，依據近期交通事故統計分析，發現多數事故與超速行駛、未依規定停讓、酒後駕車及未注意車前狀況等違規行為息息相關，這次專案將鎖定上述高風險違規項目，並結合機動巡邏及定點攔查方式，提高見警率與攔查密度，讓違規無所遁形。

張珈源表示，同時，也將針對清晨、夜間等事故高發時段，強化巡邏與取締作為，以有效遏止危險駕駛行為。

他強調，交通執法最終目的並非開罰，而是希望透過嚴正取締與積極宣導，讓民眾養成良好用路習慣；呼籲所有駕駛人切勿心存僥倖，應時刻遵守交通規則，尤其行經路口時務必減速慢行、注意行人，並確實配戴安全帽及繫妥安全帶，共同營造安全、友善交通環境。

延伸閱讀

桃園球場機車違停「害球迷看不到勝利煙火」 壢警出手了

特教班施暴案 監院糾正台東關山國小延宕處理

違規多、事故不減反增 罰款應優先改善工程

轎車凌晨擅闖平交道 阿里山林鐵台車受損、1人受傷

相關新聞

影／謝國樑免費營養午餐加碼主菜 童子瑋：很高興跟進我倡議好事一件

基隆市長謝國樑昨宣布115學年度要實施的免費營養午餐，每周三「特餐日」主菜再升級，新增一道主菜級菜色。議長童子瑋今天到暖暖高中視察營養午餐，童子瑋表示，他近期密集訪視各校，呼籲市府重視用餐品質，很高興謝市長跟進他的倡議幫學童加菜，代表他的努力有所收穫，是好事一件。

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 原民會打造臨時安置處今動工

花蓮光復鄉去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流洪災，原住民族委員會斥資3500萬元興建臨時安置處所，今天動工，預計6月底完工，可供10戶災民入住，在家園重建期間有安身之所。

等了13年！台東豐榮豐樂開發進入收成期 首張權狀發出

台東縣政府推動的「豐榮、豐樂（南區）區段徵收」案完成抵價地相關所有權登記作業，今發出第一張土地權狀，象徵歷時13年的都市開發計畫邁入實質成果階段。縣府表示，目前公共設施工程持續進行中，預計今年10月完工後即可辦理土地點交，讓地主進一步規畫使用。

不只看星星！台東最美星空結合釋迦 打造最甜觀光體驗

2026年「台東最美星空」系列活動將於6月3日至8月22日浪漫登場，縣府今年進一步結合低光害環境與在地農產，推出專屬「星空鳳梨釋迦」禮盒，透過觀星音樂會預購機制，讓遊客在欣賞璀璨星空的同時，也能品嘗來自產地的甜蜜滋味，打造「看得到、聽得到，更嘗得到」的全新觀光體驗。

基隆明大型就業博覽會60企業釋1800職缺 三分之一起薪逾4萬

勞動部勞動力發展署北分署明天上午10時到下午2時，在基隆市立體育館舉辦今年首場大型就業博覽會，60家企業釋出逾1800個工作機會，涵蓋製造業、餐旅業、零售業、支援服務業及倉儲物流等多元產業，其中1300個是鄰近大台北汐止、內湖及南港等產業聚落的工作機會。

宜蘭客家桐花祭25日登場 「廟埕音樂派對」集章換市集券

宜蘭2026桐花祭本周六、日在員山鄉大湖普恩廟前登場，第一天開幕演出活動從上午10時至下午5時，縣政府安排廟埕音樂派對，邀請曾經入圍第33屆金曲獎「最佳客語歌手獎」的龔德擔任主持人，以流利的客、國雙語穿插主持，帶動現場氣氛，保證不冷場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。