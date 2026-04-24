台東5月5日起補助低收入和長者接種帶狀疱疹疫苗

為強化民眾對抗帶狀疱疹病毒，台東縣5月5日將啟動帶狀疱疹疫苗補助接種措施，對象須設籍在台東縣，且50歲以上低收或中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險疾病者。

台東縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，俗稱「皮蛇」好發於50歲以上成年人的帶狀疱疹，發生率逐年上升，感染後不僅會引起皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛的後遺症，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，1劑疫苗約新台幣8000至9500元，使多數民眾卻步。

為降低弱勢族群及長者的負擔，也降低帶狀疱疹造成的神經疼痛與不便，並提升民眾防護力及健康，台東縣政府規劃115年推出疫苗補助方案，讓民眾能以更親民更便利的方式獲得免疫保護。

台東縣衛生局表示，接種期程分3階段，第1階段5月5日至18日開放50歲以上低收或中低收入戶民眾至戶籍地衛生所接種疫苗。第2階段5月19日至6月1日開放65歲（原住民55歲）以上具有高風險疾病（癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等）之民眾至戶籍地衛生所接種疫苗。

第3階段6月2日起，開放符合接種條件之民眾可跨鄉鎮衛生所接種疫苗。

衛生局表示，115年度共採購900劑帶狀疱疹疫苗，並依各鄉鎮符合補助條件之戶籍人口數分配疫苗數量，若鄉鎮第1階段疫苗數量用罄即提早結束接種。符合補助資格之民眾，請記得攜帶健保卡、身分證明文件 （身分證、原住民身分證明文件、低收入戶或中低收入戶證明、半年內就醫證明或診斷證明文件等），至衛生所現場掛號依序接種。

衛生局表示，帶狀疱疹疫苗需接種2劑，2劑接種間隔為2至6個月，接種完第1劑的民眾請留意第2劑疫苗接種的區間，完整接種2劑疫苗保護力達90%，且接種後11年保護力仍可維持87.7%。呼籲民眾，若符合補助資格，應盡早接種疫苗。