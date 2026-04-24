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馬太鞍溪堰塞湖災後重建 原民會打造臨時安置處今動工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
原住民族委員會在花蓮糖廠旁興建臨時安置處所，今天動工，由部落頭目以傳統儀式祈福。記者王燕華／攝影
原住民族委員會在花蓮糖廠旁興建臨時安置處所，今天動工，由部落頭目以傳統儀式祈福。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉去年9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流洪災，原住民族委員會斥資3500萬元興建臨時安置處所，今天動工，預計6月底完工，可供10戶災民入住，在家園重建期間有安身之所。

原民會以「離災不離村」為原則，臨時安置處所就在花蓮糖廠旁，國土署的中繼屋旁，也是台糖土地，基地面積約1萬5000平方公尺，比照中繼屋形式，為地上一樓的輕鋼架組合屋，共有10戶，其中2戶為行動不便通行房。

今天動工儀式，由部落頭目帶領以傳統儀式祈福，族人們手牽著手圍成圈跳malikoda，祈求工程順利，早日完成。

原民會主委曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）表示，臨時安置處所動工前充分與族人溝通，規畫時也按照族人的想法，希望讓他們住得更舒適。每戶兩房，也有獨立廚房，還設計多功能的活動空間，將來可以作為聯誼、文化健康站使用，希望讓族人在修繕家園的過渡時期，有個安心的居住所。

原民會表示，臨時安置處所以安置馬太鞍、阿陶莫部落族人為主，原則上入住1年，可再延長1年。

家在阿陶莫的陳姓災民說，洪災來時部落首當其衝，他的家一樓也被洪水淹過，災後暫住在二樓，慢慢整理，但因距離馬太鞍溪很近，心裡難免不安，期盼能夠到臨時安置處所休息，一邊也能持續重建家園。

原住民族委員會在花蓮糖廠旁興建臨時安置處所，今天動工，部落族人圍成圈跳malikoda祈求工程順利平安。記者王燕華／攝影
原住民族委員會在花蓮糖廠旁興建臨時安置處所，今天動工，部落族人圍成圈跳malikoda祈求工程順利平安。記者王燕華／攝影

原住民族委員會在花蓮糖廠旁興建臨時安置處所，供原民受災戶暫住，今天動工，預計6月底完成。記者王燕華／攝影
原住民族委員會在花蓮糖廠旁興建臨時安置處所，供原民受災戶暫住，今天動工，預計6月底完成。記者王燕華／攝影

原住民族委員會在花蓮糖廠旁興建臨時安置處所，今天動工，部落族人圍成圈跳malikoda祈求工程順利平安。記者王燕華／攝影
原住民族委員會在花蓮糖廠旁興建臨時安置處所，今天動工，部落族人圍成圈跳malikoda祈求工程順利平安。記者王燕華／攝影

原民會 堰塞湖 馬太鞍溪

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