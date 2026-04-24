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等了13年！台東豐榮豐樂開發進入收成期 首張權狀發出

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府推動的「豐榮、豐樂（南區）區段徵收」案完成抵價地相關所有權登記作業，今發出第一張土地權狀，象徵歷時13年的都市開發計畫邁入實質成果階段。圖／台東縣政府提供
台東縣政府推動的「豐榮、豐樂（南區）區段徵收」案完成抵價地相關所有權登記作業，今發出第一張土地權狀，象徵歷時13年的都市開發計畫邁入實質成果階段。圖／台東縣政府提供

台東縣政府推動的「豐榮、豐樂（南區）區段徵收」案完成抵價地相關所有權登記作業，今發出第一張土地權狀，象徵歷時13年的都市開發計畫邁入實質成果階段。縣府表示，目前公共設施工程持續進行中，預計今年10月完工後即可辦理土地點交，讓地主進一步規畫使用。

縣長饒慶鈴指出，此案總面積約11.77公頃，自2015年啟動都市計畫變更以來，歷經地上物拆遷補償、工程招標及多項行政整合作業，過程繁複。全案在地政團隊協調下逐步推進，目前共67位地主完成配地，建築用地約4公頃，未來將有效緩解市區發展飽和壓力。

她表示，為提升行政效率並縮短地主開發準備期，縣府提前辦理產權登記與發狀作業，讓地主可於點交前先行進行建築與規畫準備，使土地利用與公共建設能無縫銜接。此次開發不僅是土地整理，更是整體城市發展的重要基礎工程。

地政處指出，目前區內同步施作汙水與自來水管線、寬頻通訊設施、滯洪箱涵及道路景觀工程等基礎建設。開發完成後，除提供住宅用地外，亦特別規畫超過1公頃住二用地，預計作為社會住宅使用，以提升青年居住機會，落實居住正義。

此外，此案也納入防災與文化設計理念，規畫公18、公19兩座兼具滯洪功能的「多目標防災公園」，平時作為親水綠地，災時則可發揮調洪功能；同時設置「馬當部落文化聚會所」，兼顧防災、文化傳承與環境永續。

地政處提醒，未出席領取權狀的土地所有權人，可持相關文件至台東地政事務所辦理領取作業，或洽詢地政處重劃科。

台東 饒慶鈴

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