不只看星星！台東最美星空結合釋迦 打造最甜觀光體驗

2026年「台東最美星空」系列活動將於6月3日至8月22日浪漫登場，縣府今年進一步結合低光害環境與在地農產，推出專屬「星空鳳梨釋迦」禮盒，透過觀星音樂會預購機制，讓遊客在欣賞璀璨星空的同時，也能品嘗來自產地的甜蜜滋味，打造「看得到、聽得到，更嘗得到」的全新觀光體驗。

縣府觀光處長卜敏正表示，台東擁有得天獨厚的低光害環境，是全台觀星首選地之一，而秋冬季節的釋迦園更有獨特景象。果農為延長鳳梨釋迦產期，會在夜間架設數十至上百盞燈光照明，使山坡在黑夜中閃閃發亮，宛如地面上的星空，也因此被稱為「星光釋迦」。透過將這項在地農業特色與觀光品牌結合，推出聯名禮盒，讓遊客留下更深刻的體驗。

縣府指出，「星空鳳梨釋迦」不僅是一項農產品，更是結合台東自然景觀與產業文化的創新行銷。活動期間邀請多位金曲歌手參與音樂會演出，搭配星空導覽與在地農產推廣，讓旅客在夏夜微風中享受音樂與星空，同時透過預購機制，把台東最具代表性的水果帶回家。

在地農民也對此合作抱持高度期待。一名種植鳳梨釋迦多年的果農表示，透過活動平台，不僅能提升產品能見度，也讓更多人了解「星光釋迦」背後的栽培故事與用心，「這不只是賣水果，更是在說台東的故事」。

遊客則普遍認為這樣的結合相當有吸引力。有民眾表示，過去參加星空音樂會多半是欣賞風景與演出，如今還能順便選購在地農產，「感覺更有參與感，也更有紀念價值」。

縣府強調，未來將持續深化「台東最美星空」品牌，串聯觀光與農業資源，讓在地特色走向更多市場，也讓旅客在每一個星空夜晚，都能感受到屬於台東的獨特魅力。