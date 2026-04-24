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基隆明大型就業博覽會60企業釋1800職缺 三分之一起薪逾4萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
勞動部勞動力發展署北分署明天上午10時到下午2時，在基隆市立體育館舉辦今年首場大型就業博覽會。檔案照北分署基隆就業中心提供
勞動部勞動力發展署北分署明天上午10時到下午2時，在基隆市立體育館舉辦今年首場大型就業博覽會。檔案照北分署基隆就業中心提供

勞動部勞動力發展署北分署明天上午10時到下午2時，在基隆市立體育館舉辦今年首場大型就業博覽會，60家企業釋出逾1800個工作機會，涵蓋製造業、餐旅業、零售業、支援服務業及倉儲物流等多元產業，其中1300個是鄰近大台北汐止、內湖及南港等產業聚落的工作機會。

北分署基隆就業中心指出，基隆與大台北生活圈緊密連結，當地約有10萬名勞工跨區就業，今年基隆首場就業博覽會「在地就業」與「跨區發展」並重，整合雙北地區資源，提供約1300個鄰近大台北汐止、內湖及南港等產業聚落的工作機會，希望透過便利通勤條件，讓求職者可依個人需求彈性選擇工作地點。

在企業與職缺方面，有南亞塑膠、南京資訊、正淩精密及聯華食品等知名企業參與，釋出工程師、產品經理、企劃專員及區主管等多元職缺，其中不乏月薪5萬元以上職位，約三分之一職缺起薪達4萬元以上，展現產業對專業人才的實質需求。多家企業提供部分工時及彈性工時職缺，支持中高齡者及二度就業婦女重返職場。

為提升求職準備與媒合效率，活動現場規畫多元互動體驗專區。「聊聊職涯BAR」以闖關方式引導求職者探索個人特質與優勢，協助釐清職涯方向；「中高齡探索俱樂部」則透過職務再設計展示及實作體驗，讓中高齡者深入了解工作內容；另設置企業工作體驗專區，結合即時面試與媒合服務。

現場設有「成果體驗區」，邀集職訓、多元及創業輔導單位展現培訓成果，提供咖啡、輕食及手作體驗，讓民眾了解自身興趣與發展方向。

本場活動導入智慧化與永續措施，全面採無紙化方式辦理，履歷投遞及職缺資訊皆以數位方式呈現，結合雲端線上叫號系統，求職者可透過手機即時掌握面試進度，免於長時間等候，可事先至「台灣就業通」完成個人履歷建置，加快現場面試流程。

活動當天凡至履歷服務區或各專區參加闖關活動，有機會抽中iPhone 17、三星平板電腦、AirPods等多項好禮；事先於活動官網預約報名者，可加碼抽超商禮券，當日前100名完成報到的民眾可獲得精美早鳥禮。活動資訊及廠商職缺，請上「台灣就業通」查詢，或洽北分署基隆就業中心（02）24225263。

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