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柯文哲宜蘭輔選人氣不若過往… 陪陳琬惠掃街 民眾怨擋道「走錯地方」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
柯文哲一行人在早市掃街拉票，但菜販擔心踩壞擺在地上的蔬果，有人連喊「不要踩到」。記者戴永華／攝影
柯文哲一行人在早市掃街拉票，但菜販擔心踩壞擺在地上的蔬果，有人連喊「不要踩到」。記者戴永華／攝影

宜蘭縣長選舉將進入藍白合民調，民眾黨創黨主席柯文哲今起陪同黨籍縣長參選人陳琬惠掃街，展開4天強力輔選，但明顯感受「阿北」人氣已不如當年，有民眾看到柯文哲一行人走來，竊竊私語「不要跟他們握手」，還有菜市場騎車男子抱怨擋路，連說「走錯地方」，場面尷尬。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲與民眾黨參選人陳琬惠將於下月初，透過內參民調決定藍白合出線人選，再與民進黨參選人林國漳投入大選拚戰。柯文哲過去也常到宜蘭拜廟或陪掃街，但從未像這次，連續展開4天輔選行程，明晚更在頭城鎮慶元宮辦開講。

陳琬惠2022年選宜蘭縣長時，只拿到1萬6千多票，得票率7%；2024年參選立委，挾著總統候選人柯文哲光環，衝上5萬3千多票，得票率近21%。很多人還記得，2024年1月13日總統立委投票前3天，柯文哲10日上班日到宜蘭掃街，支持者瘋狂跟隨，中午跟到羅東鎮中山公園，聚集大批人群與柯互動，待著不走。

這次藍白初選民調之前，柯文哲特地到宜蘭輔選，讓人連想能否複製兩年多前的柯Ｐ旋風？今天首站地點也就在羅東鎮中山公園的福德廟，同一地點，卻未見人潮，臨離去前只有一位民眾上前要合影。

接著轉往菜市場掃街，行經羅東鎮兒童美語圖書館前坐著一排人，有人見到柯文哲來，竟偷偷跟一旁的人說「不要跟他們握手」；不過當陳琬惠走近伸手向前，對方還是有被握手，面無表情也無熱度。

菜市場早市很多菜販把蔬果擺地上販售，柯文哲、陳琬惠上前握手及大批工作人員舉牌，菜販擔心踩爛青菜，連忙喊「不要踩到」；也有買菜騎車族被擋路，就有一名男子抱怨「你看，這樣我摩托車不能過，走錯地方、走錯地方」，工作人員連忙抱歉。

晚上到知名的羅東夜市掃街時，有逛街民眾或店家與柯文哲合影，但熱度遠不如當年，「阿北」人氣明顯消退。

羅東夜市有民眾合影，但未見2年多前的人潮跟隨及簇擁，柯文哲人氣光環明顯消退。圖／陳琬惠團隊提供
羅東夜市有民眾合影，但未見2年多前的人潮跟隨及簇擁，柯文哲人氣光環明顯消退。圖／陳琬惠團隊提供

掃街時，柯文哲夫妻、陳琬惠與商攤合影。記者戴永華／攝影
掃街時，柯文哲夫妻、陳琬惠與商攤合影。記者戴永華／攝影

柯文哲陪陳琬惠造勢掃街，行經羅東鎮兒童美語圖書館前坐一排人，有人見到柯文哲來，竟與一旁人竊竊私語「不要跟他們握手」。記者戴永華／攝影
柯文哲陪陳琬惠造勢掃街，行經羅東鎮兒童美語圖書館前坐一排人，有人見到柯文哲來，竟與一旁人竊竊私語「不要跟他們握手」。記者戴永華／攝影

柯文哲一行人在早市掃街拉票，但菜販擔心踩壞擺在地上的蔬果，有人連喊「不要踩到」。記者戴永華／攝影
柯文哲一行人在早市掃街拉票，但菜販擔心踩壞擺在地上的蔬果，有人連喊「不要踩到」。記者戴永華／攝影

羅東夜市有民眾合影，但未見2年多前的人潮跟隨及簇擁，柯文哲人氣光環明顯消退。圖／陳琬惠團隊提供
羅東夜市有民眾合影，但未見2年多前的人潮跟隨及簇擁，柯文哲人氣光環明顯消退。圖／陳琬惠團隊提供

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