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宜蘭客家桐花祭25日登場 「廟埕音樂派對」集章換市集券

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
桐花盛開、落英繽紛，宜蘭客家桐花祭本周25日登場，縣府打造一場「廟埕音樂派對」，歡迎民眾到員山鄉大湖普恩廟（三山國王廟）參加開募活動，現場還可以集章換市集券。圖／縣府提供
桐花盛開、落英繽紛，宜蘭客家桐花祭本周25日登場，縣府打造一場「廟埕音樂派對」，歡迎民眾到員山鄉大湖普恩廟（三山國王廟）參加開募活動，現場還可以集章換市集券。圖／縣府提供

宜蘭2026桐花祭本周六、日在員山鄉大湖普恩廟前登場，第一天開幕演出活動從上午10時至下午5時，縣政府安排廟埕音樂派對，邀請曾經入圍第33屆金曲獎「最佳客語歌手獎」的龔德擔任主持人，以流利的客、國雙語穿插主持，帶動現場氣氛，保證不冷場。

桐花祭「宜起走山湖．員山當行客」接連舉兩天，縣政府民政處表示，今年的桐花祭不是只有「看花」而已，而是把客庄風景、舞台演出、好客市集、 限定美食及賞桐步道，全部打包成一場春日小旅行，不管是散步拍照、聽表演或吃點心，都很適合在白色桐花下或廟埕廣場前放空。

25日活動開幕地點在員山鄉大湖普恩廟（三山國王廟）前，10時暖身演出，11時開幕活動至下午5時，邀請冬山鄉大興社區不老太鼓隊、三星鄉憲明國小花鼓隊、羅東鎮北成社區體適能班及員山鄉員山國小絲竹樂等團體演出，還特別請到結合傳統樂器與流行樂器，以台灣民謠和母語作為素材創作的融合搖滾樂團「打幫你樂團」、當代客家新音樂的新生代「彤溫岑二重唱」登台表演，節目精彩。

開幕現場準備客家美食體驗，也規畫數位集章活動，參加者有機會獲得面額50元好客券，可用於廟前廣場20幾家好客市集。

縣政府配合桐花祭推出「宜起桐花健行」，4月25日是員山鄉大湖場及4月26日是三星鄉秘境場，各舉辦3場次深度桐花健行，透過生態導覽解說，搭配在地有趣手作體驗，以輕鬆有趣方式學習客語、品嘗道地美食，健行報名活動相當搶手，目前均已額滿。

宜蘭客家桐花祭本周25日登場，縣府打造一場「廟埕音樂派對」，歡迎民眾到員山鄉大湖普恩廟（三山國王廟）參加開募活動，現場還可以集章換市集券。圖／縣府提供
宜蘭客家桐花祭本周25日登場，縣府打造一場「廟埕音樂派對」，歡迎民眾到員山鄉大湖普恩廟（三山國王廟）參加開募活動，現場還可以集章換市集券。圖／縣府提供

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宜蘭 桐花祭

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