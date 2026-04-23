基隆市區「蛋黃區」看好 義三路郵局、聯宏社區都更招商公開閱覽

基隆市政府為推動都市更新並吸引投資招商，今天舉辦「基隆市都市更新年度成果暨招商座談會」，邀請基隆及雙北不動產開發業者參與交流。市府宣布「義三路郵局周邊」及「聯宏社區」公辦都更案招商文件公開閱覽起跑。因地點屬基隆市區「蛋黃區中的蛋黃」，業者對後續發展都十分看好。

市府秘書長方定安表示，市府對都市更新的規畫，將基隆市主要畫分為「市港共榮生活圈」及「基隆河谷廊帶」，基隆正處產業轉型關鍵期，將結合捷運，北五堵到八堵形塑產業廊帶，以都市更新作為轉型核心工具，精進行政作為，推動都更整合，吸引資源投入發展。

市府都發處長謝孝昆說，謝市長上任以來推動多項都市發展革新，精進審查效率並強化都更機制，包括成立專案辦公室及完善法令制度，藉此優化投資環境並提升民間參與誘因，帶動城市整體發展動能。今天透過招商座談會說明都更推動情況，廣邀各界參與義三路郵局、聯宏社區兩大公辦都更案。

「義三路郵局周邊」位於田寮河水岸，市府與中華郵政及多個中央機關共同推動，未來將結合行政與住宅機能並改善交通停車，形塑市中心新核心。

「聯宏社區」為震損列管危險建物並具海砂屋疑慮，市府已整合逾八成住戶參與都更，規劃加速重建，未來將興建耐震永續住宅並改善周邊環境。

中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長于俊明、基隆市不動產商業同業公會理事長鄭可熙、基隆市都市計畫委員會委員趙正義及財團法人都市更新研究發展基金會執行長麥怡安等，認為公辦都更有助加速社區整合、都更推動與城市轉型。

與會者指出，基隆市區可建土地不多，「義三路郵局周邊」及「聯宏社區」地點非常好，是市區「蛋黃區中的蛋黃」，未來發展都十分看好。

兩案公開評選文件4月7日起公開閱覽期間至5月15 日止，歡迎各界閱覽期間提供建議。

義三路郵局案土地使用現況。圖／基隆市政府提供

聯宏社區更新後模擬示意圖。圖／基隆市政府提供

基隆市府宣布「義三路郵局周邊」及「聯宏社區」公辦都更案招商文件公開閱覽起跑。記者游明煌／攝影

基隆市府宣布「義三路郵局周邊」及「聯宏社區」公辦都更案招商文件公開閱覽起跑。記者游明煌／攝影