快訊

獨／北市女警產後失血亡 接生診所疑延誤25分鐘送醫遭告過失致死

高德地圖擬禁用…卻衝至「台灣APP第1名」 Cheap讚3功能再酸：先禁國家

聽新聞
0:00 / 0:00

「鏟子超人」公仔現身花蓮光復車站 見證災後重生最暖身影

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
「鏟子超人」公仔共有兩座，一座有3人身穿超人裝、腳踩雨鞋、手持鏟子，象徵挺身而出的行動力。圖／民眾提供
「鏟子超人」公仔共有兩座，一座有3人身穿超人裝、腳踩雨鞋、手持鏟子，象徵挺身而出的行動力。圖／民眾提供

花蓮光復鄉去年遭洪災重創，災後湧入大批志工協助清理家園，象徵無私付出的「鏟子超人」形象化為公仔進駐車站，由世界華人工商婦女企管協會花蓮分會捐贈，今天在光復車站舉辦揭幕儀式，為地方重建注入溫暖與希望。

「鏟子超人」公仔共有兩座，一座有3人身穿超人裝、腳踩雨鞋、手持鏟子，象徵挺身而出的行動力；另一座則鏟土，呈現志工在泥濘中默默付出的身影，公仔設置於車站出入口，讓往來旅客一抵達便能看見，成為光復嶄新的精神地標，也承載災後重生的集體記憶。

花蓮縣政府表示，感謝世華長期投入公益，在災後第一時間動員全球資源協助地方復原；現場由社會處副處長黃舒儀與縣府團隊出席並致贈感謝狀。

世華總會長林淑敏指出，公益感動容易隨時間淡去，因此透過公仔將「鏟子超人」具體化，讓這段互助歷程被看見、被記住，「在災難中願意彎下腰、拿起鏟子為他人付出的人，也象徵在困境中不放棄的希望與力量」。

花蓮分會長林芳照表示，身為花蓮媳婦，對這片土地有著深厚情感，近年花蓮多次遭遇天災衝擊，每當艱難時刻，世華姊妹總是第一時間伸出援手，陪伴地方走過低谷、重建家園。

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，光復地區受創嚴重，約50萬人次志工投入復原行動，世華也在短時間內募集逾1100萬元，並捐贈機車、救災車及生活物資，同時關懷在地學校，提供運動服與獎學金，持續陪伴地方走過重建之路。

象徵無私付出的「鏟子超人」形象化為公仔進駐車站，由世界華人工商婦女企管協會花蓮分會捐贈，今天在光復車站舉辦揭幕儀式。圖／花蓮縣政府提供
象徵無私付出的「鏟子超人」形象化為公仔進駐車站，由世界華人工商婦女企管協會花蓮分會捐贈，今天在光復車站舉辦揭幕儀式。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人

延伸閱讀

鏟子超人公仔亮相　紀念花蓮光復洪災最溫暖身影

災後剩1支標槍可練習 花蓮光復國中全中運奪金

綠蠵龜「司康」兩度被評安樂死、一度手術休克 養傷678天今野放

華山大草坪旁那座消失的車站，藏著一家公司八十年的故事

相關新聞

「鏟子超人」公仔現身花蓮光復車站 見證災後重生最暖身影

花蓮光復鄉去年遭洪災重創，災後湧入大批志工協助清理家園，象徵無私付出的「鏟子超人」形象化為公仔進駐車站，由世界華人工商婦女企管協會花蓮分會捐贈，今天在光復車站舉辦揭幕儀式，為地方重建注入溫暖與希望。

鏟子超人公仔亮相 紀念花蓮光復洪災最溫暖身影

花蓮光復鄉去年馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災，光復地區受創嚴重，來自各地逾50萬人次志工自發性進入災區協助復原。有社團近日製作...

台東最美星空音樂會6至8月有8場次 金曲歌手演出

2026年「台東最美星空」音樂會，今年6至8月包含東海岸、縱谷、南迴、離島等8場次，同時邀請歌手演出，與小農合作推廣農產

東京都11議員訪基隆 謝國樑邀搭雙層觀光巴士：引進鴨子船推觀光

日本「東京都議會自民黨日台友好議員聯盟」昨由會長三宅正彥議員率團訪問基隆，11位議員拜會基隆市政府，市長謝國樑表示，市府近年積極推動觀光轉型，包括引進水陸兩用觀光鴨子船、發展遊艇港區，以及強化與日本地區的海上航線連結，持續提升城市觀光量能與國際能見度。

基隆購鴨子船 綠疑黑箱 市府否認

基隆市府向日本採購兩艘水陸兩棲「鴨子船」，總經費一點二億餘元，綠營質疑採購有黑箱。議長童子瑋昨說，議會決議在方向未確定前，不得逕行擴充人力或推動後續工程。市府回應，增加預算是因繳交中央政府稅收及建置碼頭，沒圖利問題。

解決瓶頸 國5接蘇花改 拚2032完工

行政院工程會昨天通過「國道五號銜接蘇花改公路計畫」基本設計，全長六點八公里，總經費約三百七十億元，目標是與蘇花安同步在二○三二年完工，讓國五串聯蘇花改及蘇花安，形成全封閉式高快速道路，台北到花蓮車程可縮短到兩小時內。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。