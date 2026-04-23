「鏟子超人」公仔現身花蓮光復車站 見證災後重生最暖身影

花蓮光復鄉去年遭洪災重創，災後湧入大批志工協助清理家園，象徵無私付出的「鏟子超人」形象化為公仔進駐車站，由世界華人工商婦女企管協會花蓮分會捐贈，今天在光復車站舉辦揭幕儀式，為地方重建注入溫暖與希望。

「鏟子超人」公仔共有兩座，一座有3人身穿超人裝、腳踩雨鞋、手持鏟子，象徵挺身而出的行動力；另一座則鏟土，呈現志工在泥濘中默默付出的身影，公仔設置於車站出入口，讓往來旅客一抵達便能看見，成為光復嶄新的精神地標，也承載災後重生的集體記憶。

花蓮縣政府表示，感謝世華長期投入公益，在災後第一時間動員全球資源協助地方復原；現場由社會處副處長黃舒儀與縣府團隊出席並致贈感謝狀。

世華總會長林淑敏指出，公益感動容易隨時間淡去，因此透過公仔將「鏟子超人」具體化，讓這段互助歷程被看見、被記住，「在災難中願意彎下腰、拿起鏟子為他人付出的人，也象徵在困境中不放棄的希望與力量」。

花蓮分會長林芳照表示，身為花蓮媳婦，對這片土地有著深厚情感，近年花蓮多次遭遇天災衝擊，每當艱難時刻，世華姊妹總是第一時間伸出援手，陪伴地方走過低谷、重建家園。

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，光復地區受創嚴重，約50萬人次志工投入復原行動，世華也在短時間內募集逾1100萬元，並捐贈機車、救災車及生活物資，同時關懷在地學校，提供運動服與獎學金，持續陪伴地方走過重建之路。