鏟子超人公仔亮相 紀念花蓮光復洪災最溫暖身影

花蓮光復鄉去年馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災，光復地區受創嚴重，來自各地逾50萬人次志工自發性進入災區協助復原。有社團近日製作「鏟子超人」公仔放在車站前，紀念最溫暖身影。

光復火車站昨天揭幕2座「鏟子超人」公仔，一座穿著超人服裝、手持鏟子、腳穿雨鞋，另一座則是埋頭鏟土的模樣。捐助單位希望大家永遠記得，在光復最艱難的時刻，有一群人以最平凡的身影，在泥濘中彎下身，用雙手鏟起希望。

世界華人工商婦女企管協會總會長林淑敏說，災後集結各分會的力量，在短短2週募集超過新台幣1100萬元，捐贈災區40輛機車及2台救災車，每次來到花蓮都看到不一樣的重生。

林淑敏說，救災期間來自各地的「鏟子超人」自發性走進災區協助恢復家園，希望這份精神可以永遠留在光復，讓災民可以記得，這麼多人都在幫助他們重生。

鏟子超人公仔發想來自世華總會花蓮分會，分會長林芳照說，「鏟子超人」代表台灣很珍貴的善良與溫暖，希望透過公仔紀念這份互助的精神之外，也希望成為光復的打卡景點，振興光復鄉及花蓮的觀光產業。

世界華人工商婦女企管協會這次也分別到光復鄉內的國中小捐贈運動服及制服，也設立學業進步獎，鼓勵學生們努力向學。