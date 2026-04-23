綠再轟高價買鴨子船被當「盤子」 基市府：持續推進觀光亮點

基隆市政府推動水陸兩棲運具鴨子船，預算從最初5000萬元增至1.3億元，引發爭議。民進黨基隆市議會黨團今開記者會，指市長謝國樑施政「想到哪做到哪」，欠缺完整計畫，花高價被當「盤子」。基隆市政府表示，將持續推進「觀光亮點」，完成建置。

民進黨基隆市議會黨團總召曾怡芳說，鴨子船目前完全沒有適用的法條或相關自治條例，市府想到什麼做什麼，最後追加預算的都是人民的納稅錢，毫無預算紀律。

議員施偉政則批評，鴨子船不僅水路路線（和平島至正濱漁港）缺乏碼頭坡度評估，更荒謬的是要由目前人力已極度吃緊的「公車處」司機兼任駕駛，恐嚴重影響整體市政運作。

議員吳驊珈說，鴨子船預算已經增加到1.3億，115年度基隆市的社會福利政策與校舍改建案，卻因預算不足而被迫延後，市府不願踏實施政，反而追求華而不實的計畫，完全無視市民的真實需求。

議員張之豪表示，謝國樑的施政風格就是「衝動性消費」，若將膨脹後的1億多元預算都投入在校園營養午餐，基隆的孩子每餐都能吃到牛肉和鮭魚。

議員張顥瀚質疑預算編列極其浮濫，其中碼頭工程預算竟從560萬元暴增至4500萬元，漲幅高達驚人的803%，且連日本業者都直言該項目難以獲利，未來恐面臨高額維修與虧損黑洞。議員鄭文婷直指出，雖然謝市長宣稱明年營運，但在航運權未明、工程未落實的情況下，高度懷疑支票能否兌現。

基隆市政府今天回應表示，水陸兩用觀光巴士在全世界各國都是成功的觀光亮點，市府將持續推進，完成建置。

謝國樑昨天在接見日本議員訪問團時曾指出，市府近年積極推動觀光轉型，包括引進水陸兩用觀光鴨子船、發展遊艇港區，以及強化與日本地區的海上航線連結，持續提升城市觀光量能與國際能見度。