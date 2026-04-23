台東最美星空音樂會6至8月有8場次 金曲歌手演出

2026年「台東最美星空」音樂會，今年6至8月包含東海岸、縱谷、南迴、離島等8場次，同時邀請歌手演出，與小農合作推廣農產。

台東縣長饒慶鈴今天召開記者會，宣布今年最美星空起跑。她說，今年活動邁入第9年，除邀請多名金曲歌手演出，也將串連旅宿、導覽、藝文團體合作，首度推出「遍地星光計畫」，預計舉辦逾50場星空旅宿音樂會，同時將與小農合作推廣在地農產，讓更多人透過參與來支持台東。

饒慶鈴表示，今年星空音樂會將於6至8月在東河鄉、卑南鄉、關山鎮、大武鄉、成功鎮及綠島鄉舉行；蘭嶼及長濱鄉7月則將辦星空音樂體驗活動，卡司陣容集結洪佩瑜、孫淑媚、陳建年等多位金曲得主與實力音樂人，陪伴民眾展開8場跨越山海離島的星空旅程。

台東縣政府觀光處長卜敏正表示，今年8場次音樂會將融入「共創星空」互動機制，邀請現場民眾透過數位方式繪製星星，並於活動結束後彙整生成專屬數位星空海報，每場次台東最美星空都能留下獨一無二的集體創作記憶，也讓參與不只停留在欣賞，更成為共同完成台東夜空的一部分。

他說，今年也首度啟動「遍地星光計畫」，將台東最美星空的影響力從單一活動擴大為產業生態系，一方面透過旅宿業者與藝文團體合作，推動可複製的星空音樂導覽活動模組，讓更多旅客在台東不同場域都能邂逅星空。

觀光處說，也規劃星空品牌延伸與小農合作，結合低光害環境理念與在地農產，讓台東最美星空走向地方共好與產業連結，未來將結合音樂會預購機制，推出星空鳳梨釋迦禮盒，讓遊客品嘗台東最美星空迷人的酸甜風味。