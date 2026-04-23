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東京都11議員訪基隆 謝國樑邀搭雙層觀光巴士：引進鴨子船推觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東京都11議員訪基隆，謝國樑邀搭雙層觀光巴士體驗山海旅遊行程。圖／基隆市政府提供
東京都11議員訪基隆，謝國樑邀搭雙層觀光巴士體驗山海旅遊行程。圖／基隆市政府提供

日本東京都議會自民黨日台友好議員聯盟」昨由會長三宅正彥議員率團訪問基隆，11位議員拜會基隆市政府，市長謝國樑表示，市府近年積極推動觀光轉型，包括引進水陸兩用觀光鴨子船、發展遊艇港區，以及強化與日本地區的海上航線連結，持續提升城市觀光量能與國際能見度。

謝國樑表示，去年3月訪日期間曾拜會東京都議會，並與三宅會長建立良好互動基礎，此次再度交流別具意義。他指出，基隆作為台灣重要的國際港口城市，與日本具有深厚歷史連結，未來將持續推動與東京在觀光產業及青少年動漫文化等面向的合作。

謝國樑指出，市府近年積極推動觀光轉型，包括引進水陸兩用觀光鴨子船、發展遊艇港區，以及強化與日本地區的海上航線連結，持續提升城市觀光量能與國際能見度。

謝國樑邀請訪團搭乘基隆最新推出的雙層觀光巴士，親自陪同導覽港區及市區景觀。行程沿線山海交織、港市景致開闊，展現基隆獨特的城市風貌，市長沿途介紹市政建設與觀光發展成果，分享城市轉型願景。訪團成員認為搭乘雙層巴士感受很特別，能夠深度感受城市特色與發展能量。

三宅正彥會長表示，聯盟成員長期致力推動日台友好，此次實地造訪基隆，對城市發展留下深刻印象。他指出，自謝市長去年訪日後，雙方持續保持交流，此行率團來訪，希望進一步促進雙方在民間與地方政府層級的長期合作。副會長早坂義弘亦致贈祈福海報，象徵雙方情誼深厚。

市府表示，未來將持續推動城市外交，拓展國際合作網絡，並結合觀光與產業發展，持續提升基隆整體競爭力與國際能見度。

東京都11議員訪基隆，謝國樑邀搭雙層觀光巴士體驗山海旅遊行程。圖／基隆市政府提供
東京都11議員訪基隆，謝國樑邀搭雙層觀光巴士體驗山海旅遊行程。圖／基隆市政府提供

日本 自民黨 東京

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