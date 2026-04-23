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解決瓶頸 國5接蘇花改 拚2032完工

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
行政院工程會委員昨現勘並審議通過「國道五號銜接蘇花改公路計畫」基本設計，未來國五將串聯蘇花改及蘇花安，形成一條從台北經宜蘭到花蓮的「全封閉式高快速道路」。圖／工程會提供
行政院工程會委員昨現勘並審議通過「國道五號銜接蘇花改公路計畫」基本設計，未來國五將串聯蘇花改及蘇花安，形成一條從台北經宜蘭到花蓮的「全封閉式高快速道路」。圖／工程會提供

行政院工程會昨天通過「國道五號銜接蘇花改公路計畫」基本設計，全長六點八公里，總經費約三百七十億元，目標是與蘇花安同步在二○三二年完工，讓國五串聯蘇花改及蘇花安，形成全封閉式高快速道路，台北到花蓮車程可縮短到兩小時內。

目前國五下了宜蘭蘇澳交流道，必須行經蘇澳市區再接蘇花改，每逢連假市區嚴重塞車。地方爭取銜接計畫，工程會主委陳金德昨率工程會委員現勘，下午召開基本設計審議會議，原則同意通過。蘇澳鎮長李明哲樂見，指完工後市區可減少九成過境旅客車流，解決交通瓶頸。

陳金德說，銜接計畫北起國五蘇澳端，終點在蘇花改白米橋與東澳隧道間，未來與蘇花安一同到位，用路人往返北花，可全程行駛於獨立、無紅燈干擾的封閉式路廊，台北至花蓮崇德車程縮減到兩小時內，台北到南澳可減少約廿五分鐘時間。

此外，大幅降低行經蘇澳市區及平面路段所衍生的路網不確定性，同時避開坍方風險區域，提供東部居民穩定的通行環境。

陳金德要求交通部務必加強單位協作，確保「國五銜接蘇花改」與「蘇花安」兩大計畫同步於二○三二年完工，避免完工落差，造成蘇澳局部路段塞車加劇。

工程主辦單位高速公路局表示，將依據審議委員意見盡速完成修正計畫程序並啟動招標，目標明年七月前動工，力拚與蘇花安同年完工啟用，完成東部交通轉型的最後一哩路。

交通部 南澳 工程會 蘇花改 蘇花安 陳金德 李明哲

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