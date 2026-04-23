基隆購鴨子船 綠疑黑箱 市府否認

基隆市府向日本採購兩艘水陸兩棲「鴨子船」，總經費一點二億餘元，綠營質疑採購有黑箱。議長童子瑋昨說，議會決議在方向未確定前，不得逕行擴充人力或推動後續工程。市府回應，增加預算是因繳交中央政府稅收及建置碼頭，沒圖利問題。

基隆市府向日本訂製兩艘鴨子船，預計年底及明年初交船。童子瑋表示，許多議員提出質疑，指相關預算概念、營運計畫及下水點位航安到損益分析不清楚，議會決議在方向尚未確定前，不得逕行擴充人力或推動後續工程。童強調，監督市政是民代職責，會為市民守護預算。

民進黨基隆市黨部也質疑，市府採購的鴨子船是鎖定到日本考察的特定廠商，車型高度也一致，且預算倍增，質疑採購過程有黑箱。

基隆市府已花費五千萬元向日本訂製兩艘「鴨子船」，今年再追加稅金和岸置設施費等七千多萬元，總經費近一點二億餘元。對於綠營的說法，市府回應，增加預算主要是繳交中央政府稅收及碼頭的建置，沒圖利問題。

基隆市府計畫引進鴨子船作為串連海陸觀光的亮點，預計二○二七年暑假投入營運載客。

市府希望利用鴨子船水陸兩棲特性，連結基隆市區與主要漁港（如八斗子漁港、正濱漁港），營造獨特旅遊動線，以新型態運具吸引遊客留宿並增加消費，帶動周邊商圈發展。