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世界地球日 林保署攜台糖推永續結合生態與碳匯

中央社／ 花蓮縣22日電

林保署花蓮分署與台糖公司今天在大農大富平地森林園區簽署合作備忘錄，啟動結合「棲地改善」與「溫室氣體減量」的跨域合作，打造兼具生態修復與碳匯功能的示範場域。

今天是世界地球日，林業及自然保育署花蓮分署長黃群策與台糖公司花東區處長張兆民代表雙方簽署MOU，林業試驗所專家共同見證。雙方合作歷時2年，期間歷經山區災害應變及馬太鞍溪事件等挑戰，最終整合跨單位專業，促成合作落實。

花蓮分署表示，大農大富園區位於花蓮溪與秀姑巒溪分水嶺，兼具遊憩與生態功能，是串聯中央山脈與海岸山脈的重要生態廊道。過去在林業試驗所長期監測下，已累積完整物種變遷資料。

隨著平地造林滿20年、林相逐漸成熟，未來將透過「孔隙疏伐」及多樣化原生植物栽植，改善過去單一林相，提升棲地品質與生物多樣性。

花蓮分署強調，大農大富未來將作為台灣平地森林轉型示範，兼顧生態永續與減碳效益，並透過跨部門合作，推動台灣與國際生物多樣性及氣候行動接軌。

合作案另一亮點，在於雙方將於園區內推動「小規模溫室氣體自願減量方案」，將森林經營成果轉化為可量化的碳減量效益，回應國家「2050淨零排放」政策。

台糖公司表示，此舉不僅強化企業在ESG（環境、社會、治理）面向的實踐，也為未來自然相關財務揭露奠定基礎。此次合作不僅是技術整合，更象徵國營事業與政府攜手回應環境議題的重要里程碑。

透過森林撫育與微棲地營造，將有助於野生動物覓食與遷徙，進一步強化生態網絡功能，並朝向兼具保育、教育與碳匯示範的森林場域發展。

林保署 花蓮 生態保育

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