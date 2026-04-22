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校園衛生室變身長照據點 花蓮首座校內日照中心落腳德武國小

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局規畫活化德武國小廢棄衛生室，改建為日照中心，多數居民舉手表達支持。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局規畫活化德武國小廢棄衛生室，改建為日照中心，多數居民舉手表達支持。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮衛生局今天於玉里鎮苓雅部落舉辦「德武里長照日間照顧服務諮商說明會」，規畫活化德武國小廢棄衛生室，改建為小規模多機能機構，未來將提供23人日間照顧及4床夜間喘息服務，強化部落在地長照量能。

說明會吸引近200名在地居民參與，包括部落頭目、里長、校方與民意代表等出席，衛生局指出，該案將成為縣內首座設於校園內的日照中心，兼顧空間活化與社區照護需求。

德武國小校長李震遠表示，校內衛生室早年使用後已閒置多年，近年僅作巡迴醫療用途，經歷1年多完成土地分割程序，並取得部落會議同意，預計拆除後重建為日照中心，目標於年底動工，未來日照中心與校園動線將明確區隔，不影響教學與學生活動。

李震遠指出，德武國小為社區型學校，目前全校18名學生皆為阿美族，設置日照中心不僅能服務在地長者，也有助於促進世代交流與社區連結。

衛生局長朱家祥表示，隨著高齡人口逐年攀升，長照需求持續增加，縣府推動在地老化政策，選擇於熟悉的社區設置照顧據點，讓長者能安心生活，未來中心將提供日間照護、共餐服務、喘息照顧、延緩失能課程及社會參與活動，並結合衛生所預防保健資源，完善失能與失智長者照顧體系，同時減輕家庭照顧者壓力。

另外，會中也針對服務模式與設置規畫說明與交流，多數居民表達支持，認為在部落內設立日照中心可提升便利性與生活品質。

衛生局提醒，若民眾有日間照顧或長照服務需求，可洽花蓮縣長期照顧管理中心，或撥打1966長照專線，由專人提供評估與媒合服務。

花蓮縣衛生局規畫活化德武國小廢棄衛生室，改建為小規模多機能機構，未來將提供23人日間照顧及4床夜間喘息服務。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局規畫活化德武國小廢棄衛生室，改建為小規模多機能機構，未來將提供23人日間照顧及4床夜間喘息服務。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮 衛生局 日照中心 長照

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