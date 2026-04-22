聽新聞
0:00 / 0:00
台東新馬蘭部落瞭望台動土 饒慶鈴：打造文化傳承重要場域
回應新馬蘭部落族人長期以來的期待，台東縣政府攜手原民會及市公所，推動「新馬蘭部落瞭望台興建工程」，今天下午舉行動土典禮，象徵工程正式啟動。
動土儀式由縣長饒慶鈴主持，議長吳秀華、市長陳銘風、地方民代等人到場參與，包括部落會議代表與耆老也共同出席祈福，場面莊重。
縣府表示，該工程由市公所長期規畫並向中央提案，獲原住民族委員會宜居計畫補助約347萬元，縣府編列配合款後統籌執行，預計今年7月完工。
另位於鯉魚山下方樂齡大樓後方的「馬蘭部落周邊環境改善工程」亦同步推動，總經費約600萬元，將一併優化部落公共空間。
饒慶鈴表示，瞭望台在部落文化中具有象徵意義，如同祖靈守望之眼，不僅守護族人，也凝聚部落精神。未來新馬蘭部落瞭望台除提供日常休憩與交流使用外，亦將作為傳統祭儀、文化教育、部落會議及重要活動的重要場域。
她指出，縣府將持續與中央合作，傾聽各部落需求，逐步完善基礎設施，期盼讓更多部落擁有兼具文化與生活功能的公共空間，進一步推動傳統文化的延續與發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。