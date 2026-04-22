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台東新馬蘭部落瞭望台動土 饒慶鈴：打造文化傳承重要場域

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府攜手原民會及市公所，推動「新馬蘭部落瞭望台興建工程」，今天下午舉行動土典禮，象徵工程正式啟動。圖／台東縣政府提供
台東縣政府攜手原民會及市公所，推動「新馬蘭部落瞭望台興建工程」，今天下午舉行動土典禮，象徵工程正式啟動。圖／台東縣政府提供

回應新馬蘭部落族人長期以來的期待，台東縣政府攜手原民會及市公所，推動「新馬蘭部落瞭望台興建工程」，今天下午舉行動土典禮，象徵工程正式啟動。

動土儀式由縣長饒慶鈴主持，議長吳秀華、市長陳銘風、地方民代等人到場參與，包括部落會議代表與耆老也共同出席祈福，場面莊重。

縣府表示，該工程由市公所長期規畫並向中央提案，獲原住民族委員會宜居計畫補助約347萬元，縣府編列配合款後統籌執行，預計今年7月完工。

另位於鯉魚山下方樂齡大樓後方的「馬蘭部落周邊環境改善工程」亦同步推動，總經費約600萬元，將一併優化部落公共空間。

饒慶鈴表示，瞭望台在部落文化中具有象徵意義，如同祖靈守望之眼，不僅守護族人，也凝聚部落精神。未來新馬蘭部落瞭望台除提供日常休憩與交流使用外，亦將作為傳統祭儀、文化教育、部落會議及重要活動的重要場域。

她指出，縣府將持續與中央合作，傾聽各部落需求，逐步完善基礎設施，期盼讓更多部落擁有兼具文化與生活功能的公共空間，進一步推動傳統文化的延續與發展。

台東 原民會 工程

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