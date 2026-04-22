活化廢棄衛生室 變身花蓮首座校園日照中心

花蓮縣衛生局今天在苓雅部落舉辦「玉里鎮德武里長照日間照顧服務諮商說明會」，將活化德武國小廢棄衛生室，改建為小規模多機能機構，提供日照23人及夜間喘息4床服務。

諮商說明會邀請在地里民近200人參與，包括苓雅部落頭目楊文雄、下德武部落頭目邱水良、德武里長楊敏雄、德武國小校長李震遠、玉里鎮衛生所主任曹郁文、議員、鎮民代表等出席。衛生局表示，將成為首座規劃於校園內的日照中心。

李震遠告訴中央社記者，早年衛生室設在學校裡，已廢棄多年改為巡迴醫療服務；花了一年多時間將土地分割完成，未來衛生室將拆掉重建成日照中心，已獲部落會議通過，預計年底動工。

李震遠說，德武國小是一所社區型小學，全校18名學生都是阿美族人，日照中心雖在學校旁，但動線分開，完全不影響校園正常活動與教學。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，隨著高齡人口逐年增加，長照服務需求日益提升，為讓長者能在熟悉的社區中安心生活，首座規劃於德武國小校內，將既有衛生室空間轉銜設置為日間照顧中心，未來將提供安全照護、共餐、喘息、延緩失能活動及社會參與等多元服務，並結合衛生所預防保健服務，協助失能及失智長者白天獲得妥善照顧，同時減輕家庭照顧者負擔。

說明會中，衛生局向地方說明中心設置構想及服務模式，並與里民進行充分溝通。多數與會里民表達支持，認為於部落內設置日間照顧中心，能就近提供照顧服務，不僅便利長者使用，也有助於提升整體生活品質，對於未來於德武國小內設置日照中心的規劃，展現高度認同與期待。

花蓮縣衛生局提醒，如有日間照顧、小規模多機能服務或日照喘息服務需求，歡迎洽花蓮縣長期照顧管理中心或撥1966長照服務專線，由專人協助評估與媒合。