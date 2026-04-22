「鴨子船」採購遭質疑 童子瑋：議會決議方向未確定前不得推動後續

針對基隆市政府向日本採購兩艘水陸兩棲「鴨子船」，總經費1.2億餘元，民進黨基隆市黨部今質疑圖利特定廠商、採購黑箱作業。議長童子瑋今天表示，議會先前就有許多議員提出質疑，因為相關預算概念、營運計畫跟下水點位航安到損益分析都並不清楚，議會決議，在方向尚未確定前，不得逕行擴充人力或推動後續工程。

基隆市政府已花費5千萬元向日本訂製兩艘水陸兩棲「鴨子船」，預計在年底及明年初交船，今年再追加稅金和岸置設施費等共7千多萬元，總經費近1.2億餘元。市府今天回應，增加預算主要繳交中央政府的稅收及碼頭的建置，沒有圖利問題。

童子瑋今天表示，議會先前就有許多議員提出質疑，因為相關預算概念、營運計劃跟下水點位航安到損益分析都並不清楚，議會已經決議，在方向尚未確定前，不得逕行擴充人力或推動後續工程。

童子瑋說，監督市政是民意代表的職責，會為了市民福祉持續努力、守護預算。

市府先前在議會報告水陸兩棲運具計畫推動進度與總經費結構，經議會討論後做出四頁結論：

一是水陸兩用運具整體支出規模已顯著擴張，市府相關建設應一次提出完整總經費概算及分年財務負擔計畫，避免逐項追加或分段揭露，以利議會充分審查。

二市府應先完成營運模式定位與完整財務試算，在方向尚未確定前，不得逕行擴充人力或推動後續工程，以免形成既成事實並增加財政風險。

三本案既已選定三處下水點位，市府應提出具體比較分析、航安評估及定案依據，並接受公開檢驗，以避免公共資源錯置或形成閒置資產。

四未來營運與維護成本屬長期且持續性負擔，市府應完整提出損益平衡分析、投資回收年限及風險評估，並定期將財務報告送交議會審查，確保推動過程透明、可控。