宜蘭宣布65歲弱勢及重大傷病免費接種帶狀疱疹疫苗 全縣1萬多人受惠

國人平均每3人就有1人罹患帶狀疱疹，好發於長者或免疫力低下者等族群，伴隨致命後遺症。宜蘭縣政府今天宣布，縣籍65歲以上長者及55歲以上原住民，凡符合健保重大傷病資格或屬於低收入戶、中低收入戶族群，全額補助接種2劑帶狀疱疹疫苗，預計1萬1千多人受惠。

帶狀疱疹不僅危及生命安全，也造成極度不舒服。根據研究統計，患者發生帶狀疱疹後神經痛的機率為 8 至 15%，神經發炎造成疼痛可能持續 3 個月以上至數年，也有可能影響腎功能與血糖等慢性病，甚至出現失明與中風等併發症，接種疫苗是最有效預防方法，2劑疫苗的價格高達1萬2千元。

縣政府照顧弱勢及高風險族群，並回應議長張勝德及縣議員多次建議補助，代理縣長林茂盛今天宣布全額補助接種，補助對象年紀設籍宜蘭65歲以上長者及55歲以上原住民，資格是符合健保重大傷病資格或屬於低收入戶、中低收入戶族群。

縣府編列1億3千多萬元追加預算近日送縣議會審查，議長張勝德肯定政策，全力支持預算通過，首波施打後若有剩餘疫苗，建議開放給其他有急迫需求或長者優先補位，確保疫苗資源不浪費，未來也希望能擴大所有65歲以上長者都能全面接種，這部分預估須12億元預算。

新政策預計1萬1千多位縣民受惠，也是目前全國補助接種帶狀疱疹疫苗的縣市中，補助資格最寬鬆及受惠比例最高的縣市。此外，宜蘭也在民國111年起縣政府率先補助65歲至70歲以上長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗，113年再補助嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗，擴大照顧長者及幼兒。

宜蘭縣政府宣布，縣籍65歲以上長者及55歲以上原住民，凡符合健保重大傷病資格或屬於低收入戶、中低收入戶族群，全額補助接種2劑帶狀疱疹疫苗，預計1萬1千多人受惠。記者戴永華／攝影