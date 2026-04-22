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執行署花蓮分署拍賣貨車及挖土機 首度啟動空拍

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮地檢署偵辦3嫌涉犯廢棄物清理法等案，查扣3輛貨車及1台挖土機，由法務部行政執行署花蓮分署進行拍賣，分署特別出動空拍機對拍賣物件空拍，28日上午開放民眾競標。

為宣示打擊不法、伸張正義的決心，行政執行署花蓮分署再度與台灣花蓮地方檢察署合作，針對偵查中所查扣的扣押物，由具有豐富行銷拍賣經驗的行政執行分署協力進行拍賣變價，有助於提升偵查效能、提高沒收成效、維護被告權益、優化物品保管及落實正當程序。

花蓮分署表示，此次特別出動空拍機，對拍賣物件進行空拍，創下「動產」物件空拍首例，讓有興趣的民眾可從不同視角了解物件概況。

花蓮分署提醒，拍賣會於28日上午9時10分起開放登記，截止時間為上午9時50分，應買人登記領取號碼牌參與競標。本次拍賣定有底價，由出價最高且達底價的應買人得標；得標後，除當場以現金繳清拍賣價金外，還須支付各拍賣標的鑑定費用。

有關鑑定費用數額及其他詳細拍賣條件，花蓮分署表示，可參閱拍賣公告資訊

法務部

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