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綠質疑基隆市府「鴨子船」採購圖利又黑箱 市府：沒有圖利問題

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市黨部今質疑「鴨子船」採購圖利特定廠商、黑箱作業，市府否認有任何圖利問題。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市黨部今質疑「鴨子船」採購圖利特定廠商、黑箱作業，市府否認有任何圖利問題。記者游明煌／攝影

基隆市政府已花費5千萬元向日本訂製兩艘水陸兩棲「鴨子船」，預計在年底及明年初交船，今年再追加稅金和岸置設施費等共7千多萬元，總經費近1.2億餘元。民進黨基隆市黨部今質疑圖利特定廠商、採購黑箱作業。市府回應，增加預算主要繳交中央政府的稅收及碼頭的建置，沒有圖利問題。

基隆市政府已花費5千萬元向日本訂製兩艘水陸兩棲鴨子船，預計在年底及明年初交船，但今年再追加稅金和岸置設施費等共7千多萬元，總經費近1.2億餘元，三月議會審議時遭民進黨議員批評預算失控、財政紀律草率。

當時謝國樑表示，鴨子船的稅負都是上繳給國家，這筆費用沒有太大疑慮，強調他在波士頓及澳洲黃金海岸的搭乘經驗，相信能夠帶動基隆的觀光。

議會決議要求市府提出完整總經費概算及分年財務負擔計畫，並要求在方案未確定前，不得進行擴充人力或推動後續工程，並要求後續須提出相關投資回收年限及風險評估，定期將財務報告送交議會審查。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏在記者會表示，本案最嚴重的地方，在於採購邏輯明顯呈現「先射箭、再畫靶」。從特定廠商考察，到最終採購同一體系產品，顯示政策方向可能早已內定，後續招標程序只是補齊形式。如果技術規格與採購條件，是為了對應特定車型而設計，那所謂公開招標就失去實質意義，只會淪為替既定決策背書的程序工具。

民進黨基隆市黨部輪值發言人陳東財說，鴨子船採購疑雲，從日本考察到最終採購結果，廠商與車型高度一致，這不可能是單純的行政瑕疵，更可能嚴重偏離公開採購應有的公平原則。質疑圖利特定廠商、黑箱採購。

市府回應表示，增加預算的部份主要是繳交中央政府的稅收及碼頭的建置，沒有圖利的問題。

產發處2023年曾到日本考察水陸兩棲運具製造商、營運景區，發現疫情後日本搭乘鴨子船旅遊的人數創歷年新高。東京、橫濱等都是海港城市，和基隆和相近，搭乘鴨子船除了可感受不同載具的新鮮感外，可近距離的接觸看到郵輪、軍艦等設施。

基隆市政府2023年曾到日本考察水陸兩棲運具製造商、營運景區，圖為當時考察時情況。圖／基隆市政府提供
基隆市政府2023年曾到日本考察水陸兩棲運具製造商、營運景區，圖為當時考察時情況。圖／基隆市政府提供

民進黨 日本 基隆

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