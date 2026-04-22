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花蓮 壽豐鄉長藍營提名恐內戰 宜蘭 三星鄉長李志鏞涉貪退選

聯合報／ 記者戴永華王思慧／宜花報導
花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（右）將卸任，其丈夫劉耀宗（左）領表參選鄉長。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（右）將卸任，其丈夫劉耀宗（左）領表參選鄉長。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣壽豐鄉長選戰升溫，藍營恐黨內互打，現任鄉長曾淑懿任期將滿，她丈夫劉耀宗和前鄉長兒子、縣議員林品仰昨領表。縣黨部表示，若超過一人爭取提名，將依制度啟動協調或初選機制。

壽豐鄉長曾淑懿將屆滿，其丈夫劉耀宗六年前因曾淑懿涉案遭停職並褫奪公權三年，劉當時投入補選並當選鄉長，延續既有施政獲不少鄉親肯定，此次被視為接棒熱門人選。

花蓮縣議員林品仰（左）是前壽豐鄉長張懷文的兒子，這次首度挑戰壽豐鄉長寶座。圖／林品仰提供 王思慧
花蓮縣議員林品仰（左）是前壽豐鄉長張懷文的兒子，這次首度挑戰壽豐鄉長寶座。圖／林品仰提供 王思慧

另一位參選動作積極的林品仰是壽豐前鄉長張懷文兒子，過去曾在花蓮市公所服務十二年，四年前首度選縣議員順利當選，也累積基層實力。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮指出，領表作業預計二至三天完成，若兩人以上爭取提名將先協調整合，協商未果才會依規定辦理初選，強調一切程序將遵循黨內制度，確保提名公平公正。

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>三星鄉長李志鏞涉貪案，法院重判十二年、褫奪公權三年，無法參選年底縣議員選舉。圖／聯合報系資料照片
宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪案，法院重判十二年、褫奪公權三年，無法參選年底縣議員選舉。圖／聯合報系資料照片

另外，宜蘭三星鄉長李志鏞因涉辦理公所活動圖利特定廠商收賄，二○二三年由宜蘭地檢署依違反貪汙治罪條例起訴；宜蘭地方法院昨宣判，李涉貪收賄廿萬元，重判十二年、褫奪公權三年，依法無法參選下屆議員。李志鏞昨晚宣布退出政治圈和選舉，將提上訴。

遭調查三項工程是二○一九年預算六十五萬元的三星鄉花海周邊意象及布置、二○二○年一百五十萬元的三星鄉年節街景布置、安農溪落羽松秘境夜間光廊工程，李涉收取廠商四十萬元賄款；另，耶誕樹裝置案預算五十萬元，公所疑設計成單筆十萬元以下標案，藉以規避採購法圖利特定廠商。

宜蘭 花蓮 貪汙

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